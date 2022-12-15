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Lada Priora за 500 тысяч: что будет дальше с ценами на вторичном рынке

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © АвтоВАЗ
Стоимость подержанной Lada Priora взлетела на 20% и достигла почти 500 тысяч рублей. Эксперты связывают это со скромными доходами населения. И лучше в 2023 году c ценами на автомобили с пробегом не станет.

Цена Lada Priora за год выросла на 19,1% и в ноябре составила 482,3 тысячи рублей, говорится в исследовании «Авто.ру».

В тройку лидеров по динамике роста среди подержанных седанов возрастом от трех до десяти лет вошли еще две модели от АвтоВАЗа: Vesta и Granta. Первая уже стоит 945 тысяч рублей (+17%), вторая — 433 тысячи рублей (+14%).

«К сожалению, большая часть населения получает весьма скромные доходы, которые растут у крайне малой прослойки людей, а у большинства не изменились, либо снижаются. Неудивительно, что одни из самых дешевых на вторичном рынке автомобилей пользуются наибольшим спросом», — объяснил «Газете.Ru» независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

«Популярность Priora выросла среди тех граждан, кому нужна относительно свежая машина по невысокой цене», — отметил исполнительный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов.

Lada Priora — глубокий рестайлинг модели ВАЗ-2110. Выпускалась с 2007 по 2018 годы. С конвейера сошло более миллиона машин.

Что будет с ценами на б/у авто

По мнению Удалова, до окончания зимы цены на автомобили с пробегом снижаться не будут. При этом по итогам 2022 года объем рынка подержанных машин будет на 20% ниже, чем в предыдущем году.

«Средневзвешенная цена, по нашей оценке, идет вверх. В ближайшее время цены будут либо на текущем уровне, либо постепенно начнут расти», — отметил эксперт.

«Цены неспешно будут расти. В ближайшие квартал все будет стабильно. Думаю, что в следующем году не будет факторов, которые сильно повлияют на рост или снижение стоимости машин с пробегом», — согласился с коллегой Бургазлиев.

Средневзвешенная цена на подержанные авто сейчас составляет 1,22 миллиона рублей. За год стоимость выросла на 40%.

Популярность правого руля растет

«Мы видим рост интереса к "японкам" и в центральных регионах страны, где раньше праворульные машины не пользовались особой популярностью. Импорт праворульных машин вполне может составить конкуренцию ушедшим с рынка автопроизводителям при условии, что курс валюты будет держаться на текущем уровне», — сказал «Ведомостям» аналитик «Дрома» Алексей Гришин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕТри сценария развития авторынка в России

В январе-ноябре в Россию было ввезено 221 300 легковых автомобилей с пробегом. Из них 90% поступило из Японии.

Средняя цена подержанных машин с правым рулем значительно ниже леворульных — 500 тысяч рублей против 750 тысяч.

Из брендов среди праворульных машин чаще всего продают Toyota, но самой популярной моделью в этом году стал компактный хэтчбек Honda Fit. В среднем он стоит 576 тысяч руб. Востребованы у покупателей также Toyota Corolla по цене 262 тысячи рублей и Toyota Corolla Fielder (742 тысяч).

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