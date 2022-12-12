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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Российские силы продвинулись по всей линии фронта в ДНР

Источник:
Sibnet.ru
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Российские силы продвигаются вдоль всей линии соприкосновения, заявил в видеообращении врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

«По всей линии соприкосновения мы видим продвижение наших подразделений вперед», — сказал он. По его словам, «на одних участках это 100-200 метров в день, а где-то важны и 10-20 метров, если это улучшает позиции» подразделений.

Пушилин также сообщил об усилении контрбатарейной борьбы в связи с постоянными обстрелами Донецка украинской артиллерией. «Противник с нескольких направлений, Нетайлово, Тоненького, наносит веерные обстрелы по центральной части города Донецка», — сказал он.

По данным врио главы ДНР, чтобы уберечь свои огневые точки от контрбатарейных ударов, ВСУ ведут обстрелы из карьеров.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Армия #Конфликты
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Гаврило Принцип

Судя по соцсетям - одни тарасы уже стоят под Москвой, другие тарасы уже перевалили за Урал)

pepelmetal

Победа киевского режима в принципе невозможна!

Snikolas

Вот если серьёзно без шуток, кто то думает что украина может победить? смешно)))

MuCbE

А как же слов Зелибобы? Он что абманывает?))0