Сибирячка представит Россию на конкурсе «Миссис Мира»

Россию на конкурсе красоты для замужних женщин «Миссис Мира 2022» в Лас-Вегасе представит 31-летняя сибирячка Яна Трофимова.
Финал самого престижного конкурса красоты для замужних женщин «Миссис Мира 2022» проходит с 10 по 17 декабря. Всего в финал конкурса вышли 60 участниц.
«Миссис Мира 2022» проводится с 1984 года, это первый в истории конкурс красоты для замужних женщин. За время проведения конкурса россиянки побеждали в нем дважды — в 2006 и в 2009 годах.
Трофимова жила в Новокузнецке вместе с семьей. Девушка закончила юридический факультет, работала юристом, затем занимала пост территориального директора крупного международного бренда косметики.
В 2009 году она стала «Мисс Кузбасс», спустя год принимала участие в «Мисс Россия», а в 2021 году получила титул «Миссис Россия Мира». Сейчас Трофимова живет в Москве.
DanilonТак и я о том же. И с Херсоном и Харьковской областью - это был гениальный план. Просто у нас мозгов...
Иркут 69Всё стабильно, планово идём ко дну... ☺️
Иркут 69Почему почти? Совсем нет. ВСУ же не умеет струлять и все пули в молоко ☺️
Uynachalnica"Проблем в ходе проведения спецоперации на Украине нет, она проходит стабильно, заявил президент России...