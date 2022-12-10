Сибирячка представит Россию на конкурсе «Миссис Мира»

Россию на конкурсе красоты для замужних женщин «Миссис Мира 2022» в Лас-Вегасе представит 31-летняя сибирячка Яна Трофимова.

Финал самого престижного конкурса красоты для замужних женщин «Миссис Мира 2022» проходит с 10 по 17 декабря. Всего в финал конкурса вышли 60 участниц.

«Миссис Мира 2022» проводится с 1984 года, это первый в истории конкурс красоты для замужних женщин. За время проведения конкурса россиянки побеждали в нем дважды — в 2006 и в 2009 годах.

Трофимова жила в Новокузнецке вместе с семьей. Девушка закончила юридический факультет, работала юристом, затем занимала пост территориального директора крупного международного бренда косметики.

В 2009 году она стала «Мисс Кузбасс», спустя год принимала участие в «Мисс Россия», а в 2021 году получила титул «Миссис Россия Мира». Сейчас Трофимова живет в Москве.