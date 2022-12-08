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«Аватар: Путь воды» получил первые восторженные отзывы

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Аватар: Путь воды»

Первые частные показы фильма «Аватар: Путь воды» прошли в Лондоне, зрители остались в восторге от работы Джеймса Кэмерона.

Официальная мировая премьера второй части «Аватара» состоится 14 декабря. Некоторые зрители и кинокритики смогли посмотреть картину на частных показах. Они поделились впечатлениями.

«Кэморон в очередной раз показал кинематографистам, как нужно снимать. Я уже тысячу раз говорил: никогда не сомневайтесь в нем. "Путь воды" — образец того, как нужно делать эпические блокбастеры. Эмоциональный, инстинктивный, настолько масштабный, насколько это вообще возможно», — цитирует Variety ведущего подкаста «Happy Sad Confused».

Обычные зрители в социальных сетях написали, что восхищены и потрясены новым «Аватаром». Некоторые отметили затянутость фильма, но и это их не огорчило. Более профессиональную критику высказал продюсер Скотт Манц.

«"Аватар: Путь воды" просто невероятной красивый фильм. В ленте лучшие визуальные эффекты, которые я когда-либо видел. Сама история кажется более слабой, чем в первой части, а еще фильм кажется слишком растянутым. Но последний час просто потрясающий», — написал Манц в Twitter.

Сюжет фильма «Аватар: Путь воды» развивается спустя несколько лет после событий в первой части. Джейк Салли живет счастливой семейной жизнью и воспитывает детей. Но в Пандору возвращаются до зубов вооруженные земляне, и Джейк, как предводитель на'ви, готовится дать им отпор.

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