Финальные санкции: кого придавит нефтяной потолок

Запад нанес России финальный в 2022 году санкционный удар — с 5 декабря вступило в силу эмбарго на морские поставки сырой нефти из РФ в страны Евросоюза, а также заработал потолок цен на добытое русскими компаниями «черное золото». Стоит ли Москве опасаться за свои доходы и какие ответные шаги предпримет Кремль?

Евросоюз, страны G7 (США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Канада, Япония) и Австралия в начале декабря согласовали параметры потолка цен на российскую нефть — его установили на уровне 60 долларов за баррель. Польша и страны Прибалтики предлагали свой вариант потолка — 30 долларов за баррель, однако такой вариант отвергли.

Потолок касается всей перевозимой по морю нефти российского происхождения. Ограничения предусматривают, что компаниям стран, которые договорились о санкциях, нельзя оказывать брокерские, страховые и прочие услуги перевозки российской нефти в третьи страны, если нефть реализуется по цене выше установленного значения.

Как санкции воспринял рынок?

Санкционный пакет на бумаге выглядел грозным, однако в реальности рынки отреагировали на него сдержанно. После запуска ограничений цены на эталонную марку Brent продолжили умеренно дрейфовать вокруг значения в 88 долларов за баррель.

Согласно долгосрочному прогнозу Минэкономразвития, средняя цена нефти отечественной марки Urals в 2022 году составит 80,1 доллара за баррель. В дальнейшем она будет постепенно снижаться — до 61,2 доллара в 2025 году, прогнозирует ведомство.

При этом в ноябре средняя цена нефти марки Urals составила 66,47 доллара за баррель. Таким образом, западный потолок фактически является рыночным — он просто чуть ниже реальной стоимости российского «черного золота» на мировом рынке.

Показательно, что акции российских нефтяных компаний сразу после введения ограничений продемонстрировали рост — например, ценные бумаги «Роснефти» подорожали с 336 до 343 рублей. Свою роль сыграло то, что «Роснефть» поставляет значительные объемы нефти через трубопровод «Дружба», защищенный от санкций.

Также растут акции «Газпром нефти». В наиболее уязвимой позиции находится компания «ЛУКОЙЛ», которая исторически специализировалась на морских поставках в Европу, однако ее ценные бумаги также сохраняют положительную динамику.

России можно не бояться?

Главная причина сдержанной реакции рынка — западный потолок оказался примерно равен текущим рыночным ценам. США и Евросоюз посчитали возможную разбалансировку мировых поставок нефти опасной, поэтому на данный момент многие аналитики считают введенные ограничения декларативными.

Кроме этого, санкции предусматривают сразу несколько исключений. Так, Венгрия выбила для себя отказ от нефтяного потолка. Эмбарго не распространяется на поставки по нефтепроводу «Дружба». В прошлом году по нему экспортировали 37,5 миллиона тонн при пропускной способности в 66,5 миллиона. Это значит, у России есть возможность даже нарастить поставки.

Не подпадает под западный потолок и нефть с «Сахалина-2» для Японии. Отсрочку от применения ограничений также получили Болгария и Хорватия: так, София сможет покупать и получать нефть морским путем до конца 2024 года, Загреб — до конца 2023 года приобретать газойль.

На сегодня трудности испытывают только грузоотправители и судовладельцы — запрет на страхование танкеров оказался для них критичным. Почти 90% танкеров в мире обслуживает международная группа страховщиков P&I Clubs, которая вынуждена соблюдать ограничительные меры.

В частности, после введения потолка у берегов Турции образовался затор из 19 танкеров с российской нефтью — Анкара потребовала у перевозчиков нового подтверждения страховки. Но в целом перевозки продолжаются, при необходимости грузы могут перестраховать в России.

Что будет дальше?

Россия считает новые санкции неэффективными и противоречащими нормам международной торговли. Президент РФ Владимир Путин ранее уже заявлял, что Москва откажется продавать свою нефть странам, которые примут ценовой потолок.

Вице-премьер Александр Новак 6 декабря подтвердил, что власти уже дорабатывают механизм запрета использования ценового потолка на российскую нефть, он вступит в силу до конца года. Его введение гарантирует, что российские компании не будут торговать нефтью по западным правилам.

Это не означает, что России предстоит снижать объемы нефтедобычи — на рынке сохраняется дефицит энергоресурсов, поэтому все выпадающие объемы можно перенаправить в страны Азии. Кроме этого, есть вариант поставлять уже переработанную нефть — на нее санкции пока не распространяются.

Для минимизации рисков Москва уже сформировала собственный «теневой» танкерный флот. По оценке судового брокера Braemar, за последние месяцы Россия скупила 240 судов, которые используются для перевозки нефти. Такого флота хватит, чтобы полностью заместить иностранных перевозчиков.

Если же поставки российской нефти упадут значительно, сокращение предложения на мировом рынке подтолкнет котировки вверх. В этой ситуации нефтяные доходы Москвы могут вырасти даже с учетом меньших объемов на продажу. Пока же прогнозы Минэкономики неизменны — по итогам года Россия заработает на экспорте энергоносителей рекордные 338 миллиардов долларов.