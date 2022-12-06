НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Финальные санкции: кого придавит нефтяной потолок

Источник:
Sibnet.ru
435 1
Фото: © FreeFoto.com
Запад нанес России финальный в 2022 году санкционный удар — с 5 декабря вступило в силу эмбарго на морские поставки сырой нефти из РФ в страны Евросоюза, а также заработал потолок цен на добытое русскими компаниями «черное золото». Стоит ли Москве опасаться за свои доходы и какие ответные шаги предпримет Кремль?

Евросоюз, страны G7 (США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Канада, Япония) и Австралия в начале декабря согласовали параметры потолка цен на российскую нефть — его установили на уровне 60 долларов за баррель. Польша и страны Прибалтики предлагали свой вариант потолка — 30 долларов за баррель, однако такой вариант отвергли.

Потолок касается всей перевозимой по морю нефти российского происхождения. Ограничения предусматривают, что компаниям стран, которые договорились о санкциях, нельзя оказывать брокерские, страховые и прочие услуги перевозки российской нефти в третьи страны, если нефть реализуется по цене выше установленного значения.

Как санкции воспринял рынок?

Санкционный пакет на бумаге выглядел грозным, однако в реальности рынки отреагировали на него сдержанно. После запуска ограничений цены на эталонную марку Brent продолжили умеренно дрейфовать вокруг значения в 88 долларов за баррель.

Согласно долгосрочному прогнозу Минэкономразвития, средняя цена нефти отечественной марки Urals в 2022 году составит 80,1 доллара за баррель. В дальнейшем она будет постепенно снижаться — до 61,2 доллара в 2025 году, прогнозирует ведомство.

При этом в ноябре средняя цена нефти марки Urals составила 66,47 доллара за баррель. Таким образом, западный потолок фактически является рыночным — он просто чуть ниже реальной стоимости российского «черного золота» на мировом рынке.

Показательно, что акции российских нефтяных компаний сразу после введения ограничений продемонстрировали рост — например, ценные бумаги «Роснефти» подорожали с 336 до 343 рублей. Свою роль сыграло то, что «Роснефть» поставляет значительные объемы нефти через трубопровод «Дружба», защищенный от санкций.

Также растут акции «Газпром нефти». В наиболее уязвимой позиции находится компания «ЛУКОЙЛ», которая исторически специализировалась на морских поставках в Европу, однако ее ценные бумаги также сохраняют положительную динамику.

России можно не бояться?

Главная причина сдержанной реакции рынка — западный потолок оказался примерно равен текущим рыночным ценам. США и Евросоюз посчитали возможную разбалансировку мировых поставок нефти опасной, поэтому на данный момент многие аналитики считают введенные ограничения декларативными.

Кроме этого, санкции предусматривают сразу несколько исключений. Так, Венгрия выбила для себя отказ от нефтяного потолка. Эмбарго не распространяется на поставки по нефтепроводу «Дружба». В прошлом году по нему экспортировали 37,5 миллиона тонн при пропускной способности в 66,5 миллиона. Это значит, у России есть возможность даже нарастить поставки.

Не подпадает под западный потолок и нефть с «Сахалина-2» для Японии. Отсрочку от применения ограничений также получили Болгария и Хорватия: так, София сможет покупать и получать нефть морским путем до конца 2024 года, Загреб — до конца 2023 года приобретать газойль.

На сегодня трудности испытывают только грузоотправители и судовладельцы — запрет на страхование танкеров оказался для них критичным. Почти 90% танкеров в мире обслуживает международная группа страховщиков P&I Clubs, которая вынуждена соблюдать ограничительные меры.

В частности, после введения потолка у берегов Турции образовался затор из 19 танкеров с российской нефтью — Анкара потребовала у перевозчиков нового подтверждения страховки. Но в целом перевозки продолжаются, при необходимости грузы могут перестраховать в России.

Что будет дальше?

Россия считает новые санкции неэффективными и противоречащими нормам международной торговли. Президент РФ Владимир Путин ранее уже заявлял, что Москва откажется продавать свою нефть странам, которые примут ценовой потолок.

Вице-премьер Александр Новак 6 декабря подтвердил, что власти уже дорабатывают механизм запрета использования ценового потолка на российскую нефть, он вступит в силу до конца года. Его введение гарантирует, что российские компании не будут торговать нефтью по западным правилам.

Это не означает, что России предстоит снижать объемы нефтедобычи — на рынке сохраняется дефицит энергоресурсов, поэтому все выпадающие объемы можно перенаправить в страны Азии. Кроме этого, есть вариант поставлять уже переработанную нефть — на нее санкции пока не распространяются.

Для минимизации рисков Москва уже сформировала собственный «теневой» танкерный флот. По оценке судового брокера Braemar, за последние месяцы Россия скупила 240 судов, которые используются для перевозки нефти. Такого флота хватит, чтобы полностью заместить иностранных перевозчиков.

Если же поставки российской нефти упадут значительно, сокращение предложения на мировом рынке подтолкнет котировки вверх. В этой ситуации нефтяные доходы Москвы могут вырасти даже с учетом меньших объемов на продажу. Пока же прогнозы Минэкономики неизменны — по итогам года Россия заработает на экспорте энергоносителей рекордные 338 миллиардов долларов.

Еще по теме
Танкеры с нефтью встали в пробку из‑за «потолка» цен
ЕС установил потолок цен на российскую нефть
Россия отвергла потолок цен на нефть
Россия соберет «теневой флот» танкеров
смотреть все
Экономика #Недра и ТЭК #Аналитика
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Верещагин выбил друга из шоу «Звезды в Африке 3»
Выпуск двигателя 60-летней давности захотели возобновить в России
Байден согласился на переговоры с Путиным по Украине
ВСУ посадили смертников в танки с заваренными люками
Обсуждение (1)
Картина дня
Шойгу рассказал о потерях ВСУ
Бывший офицер ЦРУ раскрыл новую тактику Зеленского
Беспилотник ударил по аэродрому в Курске
Идентификацию геймеров предложили ввести в России
О самом главном
Сны с четверга на пятницу: сбываются или нет?
Самые ужасные подарки на Новый год
Самые притягательные места: как мужчина оценивает женщину
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
Как правильно ставить свечку за упокой
Обилие внимания: как вычислить абьюзера в начале отношений?
Все статьи
Мультимедиа
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Путин и правители России XX-XXI веков. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
36
США представили стратегический бомбардировщик B-21 Raider
30
Раскрыто число погибших на аэродроме стратегической авиации
26
Соцсети сообщили о взрыве на аэродроме стратегической авиации
24
Российской экономике предсказали «стабильные и мрачные» времена
22
Россия отвергла потолок цен на нефть