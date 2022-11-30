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Определены самые «матерные» дни в соцсетях

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru
Россияне чаще всего матерились в социальных сетях в первые дни спецоперации на Украине, а при объявлении частичной мобилизации использовали меньше нецензурной лексики, чем в день смерти Жириновского.

С 1 февраля по 24 ноября 2022 года в соцсетях было опубликовано около 67,4 миллиона постов, содержащих нецензурную лексику, приводит РБК статистику от агентства «Социальные сети».

Пик использования нецензурной лексики в соцсетях в 2022 году пришелся на конец февраля. В первый день начала специальной военной операции России на Украине, 24 февраля, количество сообщений с такой лексикой выросло в 2,5 раза по сравнению со среднемесячным показателем февраля: примерно с 117 тысяч до 314 тысяч.

К 25 февраля количество таких постов сократилось до 280 тысяч, однако к 27 февраля вновь выросло до 375 тысяч.

Топ событий, вызвавших нецензурную реакцию в соцсетях

Четвертый пакет санкций Евросоюза — 12 марта, 280 тысяч сообщений.

Смерть политика Владимира Жириновского — 6 апреля, 270 тысяч сообщений.

Продажа замка Аллы Пугачевой и Максима Галкина (включен в список физлиц-иноагентов) — 4 мая, 224 тысячи сообщений.

Нецензурное высказывание музыканта Niletto — 9 августа, 215 тысяч сообщений.

Задержание экс-главы Екатеринбурга Евгения Ройзмана (включен в реестр иноагентов) — 24 августа, 210 тысяч постов.

Объявление частичной мобилизации — 21 сентября, 250 тысяч сообщений.

Присоединение новых субъектов к России — 30 сентября, 235 тысяч постов.

Взрыв на Крымском мосту — 8 октября, 225 тысяч постов.

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