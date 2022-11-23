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Артисты перевоплотились в героев советских фильмов. ФОТО

Источник:
Sibnet.ru
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Ольга Бузова сыграет роль Нади, а Филипп Киркоров — Ипполита из «Иронии судьбы». Российские артисты и комики примерили образы героев советских фильмов для новогоднего проекта ТНТ.

Новогодним проектом ТНТ станет комедийный фильм «СамоИрония судьбы». В нем будут смешаны персонажи разных советских, новогодних фильмов — «Иван Васильевич меняет профессию», «Ирония судьбы или С легким паром», «Карнавальная ночь».

Участие в проекте приняли Михаил Галустян, Филипп Киркоров, Сергей Жуков, Павел Воля, Ольга Бузова, Тимур Батрутдинов, Демис Карибидис, Клава Кока, Азамат Мусагалиев, Гарик Мартиросян, Ольга Картункова, Люся Чеботина, Денис Дорохов, Яна Кошкина, Алсу, Хабиб, Ольга Серябкина, Марина Федункив, Анна Хилькевич, Марина Кравец, Ляйсан Утяшева, Асти.

Уже известно, что Клава Кока перевоплотится в Леночку Крылову, Бузова исполнит роль Нади из «Иронии судьбы», Киркоров сыграет Ипполита, а Батрутдинов — Женю Лукашина.

Фильм «СамоИрония судьбы» покажут перед Новым годом на ТНТ, точная дата премьеры пока не сообщается.

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Обсуждение (1)
Топ комментариев

Disobedient

Как твои опекуны из правительства тебя в охапку схватят и побегут, так все и закончиться. Всем надоел...

Fazar

Не брать в плен украинских националистов.....

Nik3316

ты это у США спроси и стран которые к Арктике даже доступ не имеют, но всеми силами пытаются туда залесть...

Alhazred

Они и сейчас зимой этим занимаются, а летом почему-бы и не зарабатывать?