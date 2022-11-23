Артисты перевоплотились в героев советских фильмов. ФОТО

Ольга Бузова сыграет роль Нади, а Филипп Киркоров — Ипполита из «Иронии судьбы». Российские артисты и комики примерили образы героев советских фильмов для новогоднего проекта ТНТ.

Новогодним проектом ТНТ станет комедийный фильм «СамоИрония судьбы». В нем будут смешаны персонажи разных советских, новогодних фильмов — «Иван Васильевич меняет профессию», «Ирония судьбы или С легким паром», «Карнавальная ночь».

Участие в проекте приняли Михаил Галустян, Филипп Киркоров, Сергей Жуков, Павел Воля, Ольга Бузова, Тимур Батрутдинов, Демис Карибидис, Клава Кока, Азамат Мусагалиев, Гарик Мартиросян, Ольга Картункова, Люся Чеботина, Денис Дорохов, Яна Кошкина, Алсу, Хабиб, Ольга Серябкина, Марина Федункив, Анна Хилькевич, Марина Кравец, Ляйсан Утяшева, Асти.

Уже известно, что Клава Кока перевоплотится в Леночку Крылову, Бузова исполнит роль Нади из «Иронии судьбы», Киркоров сыграет Ипполита, а Батрутдинов — Женю Лукашина.

Фильм «СамоИрония судьбы» покажут перед Новым годом на ТНТ, точная дата премьеры пока не сообщается.