Сити‑менеджер Читы отправился на спецоперацию

Экс-руководитель администрации Читы Александр Сапожников отправился в воинскую часть для участия в спецоперации, сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.

Руководитель администрации Читы Александр Сапожников решил участвовать в военной спецоперации в составе забайкальских частей. Нового сити-менеджера Читы выберут на конкурсе.

«Я нахожусь сейчас в военкомате, получил документы, и уже сейчас убываю в часть. Вольюсь в наши вооруженные силы Российской Федерации», — сказал Сапожнков.

Сапожников — десантник. Принимал участие в контртеррористической операции на Северном Кавказе, был ранен. Ветеран боевых действий.