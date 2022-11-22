НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Сити‑менеджер Читы отправился на спецоперацию

Источник:
Sibnet.ru
643 0
Фото: © пресс-служба правительства Забайкальского края

Экс-руководитель администрации Читы Александр Сапожников отправился в воинскую часть для участия в спецоперации, сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.

Руководитель администрации Читы Александр Сапожников решил участвовать в военной спецоперации в составе забайкальских частей. Нового сити-менеджера Читы выберут на конкурсе.

«Я нахожусь сейчас в военкомате, получил документы, и уже сейчас убываю в часть. Вольюсь в наши вооруженные силы Российской Федерации», — сказал Сапожнков.

Сапожников — десантник. Принимал участие в контртеррористической операции на Северном Кавказе, был ранен. Ветеран боевых действий.

Еще по теме
Совфед оценил реальность наступления ВСУ на Крым
Некоторым депутатам Госдумы повысят зарплаты
Польша отказалась допустить Лаврова на заседание ОБСЕ
Noize MC и Ирина Шихман пополнили список иноагентов
смотреть все
Политика #Россия #Забайкалье
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Два участника остались в команде Малафеева на шоу «Звезды в Африке 3»
Российская армия стала применять в ходе СВО аналог HIMARS
ЧМ по футболу в Катаре: где смотреть
Россия полностью избавится от доллара
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Путин и правители России XX-XXI веков. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
43
Украинские военные расстреляли российских военнопленных
34
Украинские силовики расстреляли в Херсоне пророссийских активистов
32
Евросоюз заморозил российские активы на 68 миллиардов евро
29
Польша отказалась допустить Лаврова на заседание ОБСЕ
28
Гаагский суд вынес приговор по делу MH17