Артисты-«старички» вступили в гонку за «Грэмми»

Звезды мировой величины вернулись на музыкальную арену в этом году и сразу получили несколько номинаций на премию «Грэмми — 2023».

Больше всего номинаций получили певицы Бейонсе и Адель. Они представлены в шести категориях, среди которых «Песня года», «Запись года», «Альбом года».

Среди «старичков», которые воровались в гонку за музыкальной наградой, — группа ABBA. В 2021 году участники группы записали девятый студийный альбом «Voyage» после 40-летнего перерыва. Теперь АВВА претендует на получение премии в номинациях «Альбом года», «Лучшее выступление», «Запись года».

Среди других музыкантов, которые представлены в нескольких значимых номинациях «Грэмми — 2023», — певицы Лиззо и Тейлор Свифт. Также среди хорошо известных россиянам артистов, на «Грэмми» претендуют группы BTS и Mneskin.

65-я церемония вручение премии «Грэмми — 2023» пройдет 5 февраля в Лос-Анджелесе.