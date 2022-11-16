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Артисты-«старички» вступили в гонку за «Грэмми»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Bigotes de Gato | Fotografía / Attribution-ShareAlike License

Звезды мировой величины вернулись на музыкальную арену в этом году и сразу получили несколько номинаций на премию «Грэмми — 2023».

Больше всего номинаций получили певицы Бейонсе и Адель. Они представлены в шести категориях, среди которых «Песня года», «Запись года», «Альбом года».

Среди «старичков», которые воровались в гонку за музыкальной наградой, — группа ABBA. В 2021 году участники группы записали девятый студийный альбом «Voyage» после 40-летнего перерыва. Теперь АВВА претендует на получение премии в номинациях «Альбом года», «Лучшее выступление», «Запись года».

Среди других музыкантов, которые представлены в нескольких значимых номинациях «Грэмми — 2023», — певицы Лиззо и Тейлор Свифт. Также среди хорошо известных россиянам артистов, на «Грэмми» претендуют группы BTS и Mneskin.

65-я церемония вручение премии «Грэмми — 2023» пройдет 5 февраля в Лос-Анджелесе.

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Топ комментариев

xxxAsketxxx

Могу со 100% вероятностью сказать, что выполнила бы Украина Минские договоренности, никаких ракет бы...

Alhazred

Ну, с головой дружить это явно не твое)))

GammiPluh

Война с НАТО будет очень короткая... ни одна из сторон не готова на такой конфликт

nicollaich

Так со временем кличко и научиться грамотно излагать свои мысли.