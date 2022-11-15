Лавров надел футболку с короной художника‑наркомана из США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров привлек внимание выбором футболки, когда готовился к встречам G20, на которой изображена корона с надписью «Basquiat» («Баския»).

Видео с Лавровым опубликовала официальный представитель МИД Мария Захарова в ответ на сообщения западных СМИ о госпитализации Лаврова после прибытия на Бали. На нем министр сидит в шортах и синей футболке.

Баския — фамилия известного американского художника, неоэкспрессиониста Жан-Мишеля Баскии, творившего в 1970-80-х годах, в том числе совместно с Энди Уорхоллом. Он умер в 27 лет от передозировки героином. Считается, что в жизни художника были гомосексуальные связи.

Корона — символ, который Баския использовал в нескольких картинах. Искусствоведы считают, что художник хотел такого же влияния и славы, как короли. Модные бренды Uniqlo и Gap в коллаборации с MMOA использовали корону Баскии для создания футболок и лонгсливов.