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Лавров надел футболку с короной художника‑наркомана из США

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из видео Марии Захаровой

Министр иностранных дел России Сергей Лавров привлек внимание выбором футболки, когда готовился к встречам G20, на которой изображена корона с надписью «Basquiat» («Баския»).

Видео с Лавровым опубликовала официальный представитель МИД Мария Захарова в ответ на сообщения западных СМИ о госпитализации Лаврова после прибытия на Бали. На нем министр сидит в шортах и синей футболке.

Баския — фамилия известного американского художника, неоэкспрессиониста Жан-Мишеля Баскии, творившего в 1970-80-х годах, в том числе совместно с Энди Уорхоллом. Он умер в 27 лет от передозировки героином. Считается, что в жизни художника были гомосексуальные связи.

Корона — символ, который Баския использовал в нескольких картинах. Искусствоведы считают, что художник хотел такого же влияния и славы, как короли. Модные бренды Uniqlo и Gap в коллаборации с MMOA использовали корону Баскии для создания футболок и лонгсливов.

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Топ комментариев

GammiPluh

Резолюция на то и резолюция, она ничего не стоит как документ

Asd10

Ну а жути нагнать для повышения читабельности? Ты уж прям модераторам и вздохнуть не даёшь, каптернамус...)))

serioga08

Случается орлам и ниже кур спускаться, но курам никогда до облак не подняться!

sib_man9

ну вот всех расстроил , там уже кошели из кастрюль согнули ))