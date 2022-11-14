Определен самый большой транспортный налог в Новосибирской области

Владелец Ferrari заплатит 310,5 тысячи рублей транспортного налога, это максимальная сумма в Новосибирской области, сообщило Управление Федеральной налоговой службы по региону.

Максимальный повышающий коэффициент был применен к Ferrari 2018 года выпуска с мощностью двигателя 690 лошадиных сил (средняя стоимость — от 15 миллионов рублей). Владелец заплатит 310,5 тысячи рублей.

Владельцу автомобиля Mercedes-Benz 2019 года выпуска и мощностью двигателя 585 лошадиных сил (средняя стоимость от 10 до 15 миллионов рублей) предстоит перечислить в бюджет транспортный налог в размере 263,2 тысячи рублей.

Максимальная сумма налога за грузовое авто начислена за автомобиль Volvo 2019 года выпуска с двигателем мощностью 700 лошадиных сил — его владельцу предстоит уплатить 59,5 тысячи рублей. А собственнику яхты 2019 года выпуска с двигателем мощностью 600 лошадиных сил транспортный налог начислен в размере 120 тысяч рублей.

Всего в Новосибирской области насчитывается 143 легковых автомобиля, к которым при начислении транспортного налога за 2021 год применен максимальный повышающий коэффициент. Общая сумма исчисленного этим собственникам авто налога составила 22,4 миллиона рублей.