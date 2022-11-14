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Определен самый большой транспортный налог в Новосибирской области

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Владелец Ferrari заплатит 310,5 тысячи рублей транспортного налога, это максимальная сумма в Новосибирской области, сообщило Управление Федеральной налоговой службы по региону.

Максимальный повышающий коэффициент был применен к Ferrari 2018 года выпуска с мощностью двигателя 690 лошадиных сил (средняя стоимость — от 15 миллионов рублей). Владелец заплатит 310,5 тысячи рублей.

Владельцу автомобиля Mercedes-Benz 2019 года выпуска и мощностью двигателя 585 лошадиных сил (средняя стоимость от 10 до 15 миллионов рублей) предстоит перечислить в бюджет транспортный налог в размере 263,2 тысячи рублей.

Максимальная сумма налога за грузовое авто начислена за автомобиль Volvo 2019 года выпуска с двигателем мощностью 700 лошадиных сил — его владельцу предстоит уплатить 59,5 тысячи рублей. А собственнику яхты 2019 года выпуска с двигателем мощностью 600 лошадиных сил транспортный налог начислен в размере 120 тысяч рублей.

Всего в Новосибирской области насчитывается 143 легковых автомобиля, к которым при начислении транспортного налога за 2021 год применен максимальный повышающий коэффициент. Общая сумма исчисленного этим собственникам авто налога составила 22,4 миллиона рублей.

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Топ комментариев

scrubs2009

Тебя жечь не должно кто у меня прадед, но благодаря ему ты сюда смотришь и ещё даже че то пишешь

pepelmetal

Как там Биев до сих пор комбят?

Alhazred

Да, один тут прям за ВСУ топит под такой фамилией)))

Удавиков

премьер бриташки не хочет объявить британию страной - террористом