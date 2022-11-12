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Россия закрыла Керченский пролив

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © most.life

Россия закрыла проход для ряда судов через Керченский пролив в Азовское море, сообщило Главное управление по морским делам при Министерстве транспорта и инфраструктуры Турции в Twitter.

Согласно официальному уведомлению, проход закрывается для любых коммерческих судов, загруженных за пределами российской территории.

После взрыва на Крымском мосту 8 октября президент Владимир Путин подписал указ об усилении мер защиты транспортного перехода через Керченский пролив, возложив соответствующие полномочия на ФСБ.

Керченский пролив соединяет Азовское море с Черным. Западным берегом пролива является Керченский полуостров Крыма, восточным — Таманский полуостров.

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