НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Путин напугал Макрона словами о Хиросиме и Нагасаки

Источник:
Sibnet.ru
929 13
Фото: PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website / CC BY 4.0

Президент Франции Эммануэль Макрон был напуган высказыванием российского коллеги Владимира Путина о ядерных ударах по Хиросиме и Нагасаки.

Путин якобы сказал, что взрывы в Хиросиме и Нагасаки, которые привели к капитуляции Японии и завершению Второй мировой войны, показали, что «не обязательно атаковать крупные города, чтобы победить», пишет Daily Mail со ссылкой на дипломатические источники.

По словам одного из собеседников издания, «Макрон был явно встревожен». «Это звучало как намек на то, что Путин может применить тактическое ядерное оружие на востоке Украины, оставив при этом нетронутым Киев. Похоже, в этом и заключалась суть его замечаний», — полагает он.

Источник во французском правительстве сообщил Daily Mail, что Путин и Макрон «несомненно обсуждали риск применения ядерного оружия». «Путин хочет донести информацию о том, что рассматриваются все варианты в соответствии с российской доктриной, касающейся ядерного оружия», — уверен он.

21 сентября президент Владимир Путин заявил о возможности России использовать ядерное оружие при угрозе территориальной целостности страны. Это не блеф, пояснил глава государства.

Тема: Военная операция на Украине
Глава Сербии назвал битву за Херсон решающей в конфликте на Украине
Западные политики в частных беседах обсуждали условия мира на Украине
США призвали Киев продемонстрировать готовность к переговорам
Минобороны показало видео уничтожения иностранных наемников
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Ясновидящая назвала дату окончания конфликта России и Украины
Ростелеком открыл распродажу интернета
Ученые выяснили, как кошки видят мир
Президент подписал ряд законов о мобилизации
Обсуждение (13)
Картина дня
Путин напугал Макрона словами о Хиросиме и Нагасаки
Избыток денег нашли в бюджете России
Западные политики кулуарно обсуждали условия мира на Украине
Экономист пообещал стабильность ценам на бензин
Мультимедиа
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Путин и правители России XX-XXI веков. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
55
Володин заявил об утрате Украиной половины населения
52
Совбез ООН отклонил резолюцию о биолабораториях США на Украине
37
Эрдоган заявил о кардинальной перемене позиции Шольца к Путину
31
США предложили забрать у России остров Врангеля
30
Путин заморозил советские долги перед гражданами