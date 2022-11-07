Путин напугал Макрона словами о Хиросиме и Нагасаки

Президент Франции Эммануэль Макрон был напуган высказыванием российского коллеги Владимира Путина о ядерных ударах по Хиросиме и Нагасаки.

Путин якобы сказал, что взрывы в Хиросиме и Нагасаки, которые привели к капитуляции Японии и завершению Второй мировой войны, показали, что «не обязательно атаковать крупные города, чтобы победить», пишет Daily Mail со ссылкой на дипломатические источники.

По словам одного из собеседников издания, «Макрон был явно встревожен». «Это звучало как намек на то, что Путин может применить тактическое ядерное оружие на востоке Украины, оставив при этом нетронутым Киев. Похоже, в этом и заключалась суть его замечаний», — полагает он.

Источник во французском правительстве сообщил Daily Mail, что Путин и Макрон «несомненно обсуждали риск применения ядерного оружия». «Путин хочет донести информацию о том, что рассматриваются все варианты в соответствии с российской доктриной, касающейся ядерного оружия», — уверен он.

21 сентября президент Владимир Путин заявил о возможности России использовать ядерное оружие при угрозе территориальной целостности страны. Это не блеф, пояснил глава государства.