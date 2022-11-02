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Группу «Ласковый май» соберут из молодых музыкантов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Alexey Yushenkov / CC BY-SA 4.0

Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин сообщил, что планирует собрать новый коллектив из молодых артистов.

«Группа "Ласковый май" будет создана заново из молодых ребят, которые будут работать. Персонально для них делаем страничку в соцсетях, где вы сможете их увидеть и услышать», — сказал Разин в YouTube-канале.

Продюсер заявил, что в ближайшие три месяца из Сети будут удалены все пиратские записи с выступлений Юрия Шатунова. Весь контент артиста будет размещен на официальных страницах YouTube.

Юрий Шатунов умер в ночь на 23 июня. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Тело артиста кремировали, часть праха захоронили на Троекуровском кладбище, другую часть развеяли над озером в Мюнхене (Германия).

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