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Горный Алтай откажется от новогодних праздников

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Республика Алтай откажется от гуляний и фейерверков на новогодние праздники, пройдут только детские праздники. Сэкономленные средства пойдут мобилизованным и их семьям.

Формат празднования предстоящего Нового года обсуждался в регионе на прошедшей парламентской сессии. 

Глава республики Олег Хорохордин отметил, что многие субъекты отказываются от широких празднеств, салютов и так далее. Он также поручит главам администраций города и районов посоветоваться с жителями, определить формат празднования без больших финансовых затрат.

«Всё оформление, которое осталось с прошлого Нового года, можно установить, и, конечно, сохранить детские праздники. В остальном – сейчас нужно сократить все необдуманные траты. Лучше позаботиться о наших мобилизованных, их семьях и детях, присоединиться к гуманитарным акциям. Надеюсь, что жители будут солидарны с таким решением», – сказал глава.

Спикер местного парламента Артур Кохоев сказал, что депутаты поддержат такое решение. Он также сообщил, что деньги, заложенные в бюджет на реконструкцию зала, где проходят сессии, будут направлены на выплаты мобилизованным.

«Совет руководителей фракций единогласно поддержал эту идею и сегодня депутаты приняли данную поправку. Не скрою, как руководитель парламента РА, я добивался проведения капремонта. Уже давно пора заменить технические средства освещения, системы голосования и озвучки. Но сейчас важнее другое. Призыв "Всё для победы!" касается каждого из нас», – написал он в своем телеграмм-канале.

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Сибирь #Республика Алтай #Досуг
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