Ученые определили причину смерти ребенка‑мумии XVII века

Современные технологии помогли провести «виртуальное вскрытие» мумии младенца XVII века и определить причину его смерти. Ученые даже смогли установить его имя и год смерти, пишет журнал Frontiers in Medicine.

Ученые из Австрии и Германии исследовали детскую мумию, обнаруженную в склепе аристократической семьи Штарембергов. Оказалось, что останки принадлежали мальчику.

Компьютерная томография показала, что на момент смерти ребенку было от 10 до 18 месяцев. Его хорошо кормили, и это вызвало ожирение. Но при этом он получал мало витамина D (из-за недостатка солнечного света), что привело к рахиту. Он страдал также от цинги. А причиной смерти стала пневмония.

С помощью радиоуглеродного анализа и исторических источников установили дату его смерти — 1626 год. Изучение документов тех времен дало возможность установить имя ребенка — Райхард Вильгельм. Младенец был отпрыском одного из старейших аристократических родов.