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Ученые определили причину смерти ребенка‑мумии XVII века

Источник:
Frontiers in Medicine
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Мумия младенца XVII века
Мумия младенца XVII века
Фото: © Andreas Nerlich et al. / Frontiers in Medicine, 2022

Современные технологии помогли провести «виртуальное вскрытие» мумии младенца XVII века и определить причину его смерти. Ученые даже смогли установить его имя и год смерти, пишет журнал Frontiers in Medicine.

Ученые из Австрии и Германии исследовали детскую мумию, обнаруженную в склепе аристократической семьи Штарембергов. Оказалось, что останки принадлежали мальчику.

Компьютерная томография показала, что на момент смерти ребенку было от 10 до 18 месяцев. Его хорошо кормили, и это вызвало ожирение. Но при этом он получал мало витамина D (из-за недостатка солнечного света), что привело к рахиту. Он страдал также от цинги. А причиной смерти стала пневмония.

С помощью радиоуглеродного анализа и исторических источников установили дату его смерти — 1626 год. Изучение документов тех времен дало возможность установить имя ребенка — Райхард Вильгельм. Младенец был отпрыском одного из старейших аристократических родов.

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McPino4eT

Побед нашим ребятам на передовой.

Nik3316

зная твою русофобность, трудно предполагать кого ты имеешь ввиду...

pepelmetal

Смешно это слышать от чела у которого в стране ядерная доктрина не определена

Siberian sinner

Дружище, ты тут уточняй...Наши -это ВС РФ, добровольцы из РФ, вот это наши. Просто на Сибнете хохлов,...