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Вышел тизер четвертого сезона «Содержанок»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © онлайн-кинотеатр START

Новые герои и знакомые лица появились в тизере четвертого сезона «Содержанок», в видео звучит кавер-хит от Сабины Ахмедовой «Ты не верь слезам».

События нового сезона разворачиваются спустя три года после окончания третьего сезона. «Белая вечеринка» на петербургском форуме собирает в своих стенах давних знакомых.

В жизни героев многое поменялось: Катя (Александра Ревенко) стала женой Чистякова (Константин Лавроненко) и пробилась во власть, Карина (Сабина Ахмедова) вышла замуж за влиятельного бизнесмена и мецената восточного происхождения (Дженгиз Джошкун). Мила (Марина Зудина) наслаждается свободной жизнью, Дарюс (Игорь Миркурбанов) готовится к съемкам нового фильма.

Приезжает на вечеринку и Лена Широкова (Дарья Мороз). Как и все, она преследует здесь свои интересы. Томное течение вечера прерывает смерть одного из влиятельных гостей.

Еще на этапе съемок стало известно, что к звездной команде проекта присоединились Никита Ефремов, Сергей Горошко, Иван Мулин, Наталья Рогожкина, Дженгиз Джошкун и Стив Виндольф. Также одним из сюрпризов сезона станет появление Нелли Уваровой в неожиданном образе.

Премьера четвертого сезона «Содержанок» запланирована на начало 2023 года. Сериал выйдет в онлайн-кинотеатре START.

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