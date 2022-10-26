НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Ксения Собчак покинула Россию

Источник:
Sibnet.ru
542 8
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Телеведущая и блогер Ксения Собчак уехала из России, отправившись в Литву через Белоруссию.

«Она вчера купила авиабилеты через интернет в Дубай, сегодня — в Турцию. Это она сделала, чтобы запутать оперативников. В итоге же она въехала в Литву через Белоруссию», — цитирует представителя правоохранительных органов ТАСС.

Собеседник агентства уточнил, что у оперативников было на руках постановление следователя о задержании Собчак, но ей удалось скрыться. Ранее в загородном доме Собчак в Подмосковье прошел обыск.

Мероприятия проводились в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении коммерческого директора телеведущей Кирилла Суханова. Суханов был доставлен в ГСУ ГУ МВД по Москве для проведения следственных действий.

Собчак подтвердила задержание своего коммерческого директора по делу о вымогательстве. «Наш коммерческий директор Кирилл Суханов задержан. Говорят, за вымогательство», — написала она ранее в своем телеграм-канале.

Еще по теме
Кадыров призвал солдат самостоятельно добывать оружие
Путин призвал реально оценивать происходящее
Рогозин сфотографировался на передовой в Запорожье
Кадыров предложил стирать города с лица земли
смотреть все
Политика #Россия #Светская хроника
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Нумеролог увидела нового президента России в 2024 году
Чудовищная черная дыра «проснулась» рядом с Землей
Астрономы зафиксировали нарушающую законы физики иллюзию
Сову разоблачили в шоу «Маска. Танцы»
Обсуждение (8)
Мультимедиа
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Путин и правители России XX-XXI веков. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
49
Киев задумал провокацию с «грязной бомбой»
38
Элитная дивизия США заявила о готовности зайти на Украину
37
ВСУ обстреляли гражданскую переправу у Херсона, есть жертвы
32
Россия навсегда потеряла европейский рынок нефти и газа
28
Кириенко посчитал необходимой «народную войну» с НАТО