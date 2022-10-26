Ксения Собчак покинула Россию

Телеведущая и блогер Ксения Собчак уехала из России, отправившись в Литву через Белоруссию.

«Она вчера купила авиабилеты через интернет в Дубай, сегодня — в Турцию. Это она сделала, чтобы запутать оперативников. В итоге же она въехала в Литву через Белоруссию», — цитирует представителя правоохранительных органов ТАСС.

Собеседник агентства уточнил, что у оперативников было на руках постановление следователя о задержании Собчак, но ей удалось скрыться. Ранее в загородном доме Собчак в Подмосковье прошел обыск.

Мероприятия проводились в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении коммерческого директора телеведущей Кирилла Суханова. Суханов был доставлен в ГСУ ГУ МВД по Москве для проведения следственных действий.

Собчак подтвердила задержание своего коммерческого директора по делу о вымогательстве. «Наш коммерческий директор Кирилл Суханов задержан. Говорят, за вымогательство», — написала она ранее в своем телеграм-канале.