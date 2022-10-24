НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Долина нашла безграмотную жертву среди поющих блогеров

Источник:
Sibnet.ru
225 0
Фото: © кадр из программы «Битва поколений»

Лариса Долина и Миа Бойко приняли участие в музыкальном шоу «Битва поколений», где, обсуждая творчество группы Gayazovs Brothers, повздорили.

Долина изначально была настроена к юной певице скептически. Она перебивала ее высказывания в адрес Gayazovs Brothers, а когда Миа Бойко сказала, что тембр Тимура Гаязова «затащил» трек, заслуженная артистка не выдержала.

«Затащил или вытащил? Я хочу понять, что Мия имеет в виду под словом "затащил". Может все-таки вытащил? Русский язык очень богат, каждое слово имеет свое значение», — сказала Лариса Долина.

Ранее Лариса Долина категорично высказывалась в адрес поющих блогеров, которые занимаются музыкой без профессионального образования. В частности, у певицы произошел конфликт с Валей Карнавал, которая пролила немало слез из-за «наезда» заслуженной артистки.

Еще по теме
Однообразие песен стало угрозой для карьеры Shaman'a
«Вызов» Shaman'a попал в тренды YouTube c миллионом просмотров
Участников группы BTS заберут в армию
Выступление Клавы Коки хотят обернуть уголовным делом
смотреть все
Культгид #Шоу-бизнес
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Верховный шаман России предсказал исход спецоперации
Чудовищная черная дыра «проснулась» рядом с Землей
Министр обороны США позвонил Шойгу
Кириенко посчитал необходимой «народную войну» с НАТО
Обсуждение (0)
Самое обсуждаемое
38
Элитная дивизия США заявила о готовности зайти на Украину
37
ВСУ обстреляли гражданскую переправу у Херсона, есть жертвы
37
Киев задумал провокацию с «грязной бомбой»
33
Уганда собралась поставлять в Россию автомобили
32
Россия навсегда потеряла европейский рынок нефти и газа