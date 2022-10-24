Долина нашла безграмотную жертву среди поющих блогеров

Лариса Долина и Миа Бойко приняли участие в музыкальном шоу «Битва поколений», где, обсуждая творчество группы Gayazovs Brothers, повздорили.

Долина изначально была настроена к юной певице скептически. Она перебивала ее высказывания в адрес Gayazovs Brothers, а когда Миа Бойко сказала, что тембр Тимура Гаязова «затащил» трек, заслуженная артистка не выдержала.

«Затащил или вытащил? Я хочу понять, что Мия имеет в виду под словом "затащил". Может все-таки вытащил? Русский язык очень богат, каждое слово имеет свое значение», — сказала Лариса Долина.

Ранее Лариса Долина категорично высказывалась в адрес поющих блогеров, которые занимаются музыкой без профессионального образования. В частности, у певицы произошел конфликт с Валей Карнавал, которая пролила немало слез из-за «наезда» заслуженной артистки.