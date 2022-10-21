Сбила пьяную: что известно о смертельном ДТП с актрисой Большовой

Актриса Анна Большова насмерть сбила женщину в Калужской области. ДТП взяла на контроль региональная прокуратура, а сестра погибшей намерена добиться наивысшей справедливости в суде. Что грозит Большовой?

Смертельное ДТП произошло 14 октября около 22 часов 25 минут. Водитель автомобиля Ауди Q-3 в районе деревни Грачевка Калужской области наехала на женщину которая погибла. По информации СМИ, погибшая — 31-летняя Олеся Борисенко.

По данным прокуратуры, по факту ДТП проводится проверка, назначена судебно- медицинская экспертиза.

Что произошло

Ведомства не сообщали имени водителя, совершившего ДТП. По данным СМИ, за рулем иномарки находилась 46-летняя актриса Анна Большова, известная по ролям в сериалах «Презумпция невиновности», «Ангел или демон», «Жаркий лед».

Большова находилась в автомобиле одна и была трезвая. А женщина, попавшая под колеса, находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Директор «Ленкома», в котором служит Большова, Марк Варшавер рассказал РИА Новостям, что актриса осталась на месте ДТП, оказала потерпевшей первую помощь и дождалась приезда скорой помощи.

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Сестра погибшей в ДТП женщины Виктория Желтова рассказала изданию «360», что ее родственница действительно была в нетрезвом состоянии. На неосвещенной дороге она оказалась, потому что в деревню ее привез гражданский муж, но высадил на дороге, а не у дома.

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«На какой скорости ехала Большова, чтобы она могла сбить человека? По нашей деревне так не гоняют, чтобы сбить человека. Там никогда никого не сбивали», — цитирует издание Желтову.

В 2022 году Анна Большова получила 22 штрафа за нарушение ПДД. Mk.ru сообщает, что основная их часть — за нарушение скоростного режима. Все штрафы актриса оплачивала вовремя.

«Радиус» со ссылкой на соседа Борисенко пишет, что женщина к моменту столкновения с автомобилем Большовой уже была мертва. Свидетель сообщил, что гражданский муж погибшей во время ссоры разбил ей голову, а актриса наехала уже на скончавшуюся женщину.

Что грозит Большовой

Предположительно, в отношении Большовой может быть применена часть 3 статьи 264 УК (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Пока обвинение Большовой не предъявлено. Учитывая, как и при каких обстоятельствах произошло ДТП, актриса может избежать уголовного преследования, считает автоюрист Сергей Радько.

«Если выяснится, что, исходя из всех обстоятельств, водитель не могла увидеть пешехода, то у нее не было технической возможности избежать наезда и вины в наезде нет, уголовного наказания здесь она не понесет», — приводят «Ведомости» слова автоюриста Сергей Радько.