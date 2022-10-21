Сбила пьяную: что известно о смертельном ДТП с актрисой Большовой

Актриса Анна Большова насмерть сбила женщину в
Калужской области. ДТП взяла на контроль региональная прокуратура, а сестра
погибшей намерена добиться наивысшей справедливости в суде. Что грозит
Большовой?
Смертельное ДТП произошло 14 октября около 22 часов 25 минут. Водитель автомобиля Ауди Q-3 в районе деревни Грачевка Калужской области наехала на женщину которая погибла. По информации СМИ, погибшая — 31-летняя Олеся Борисенко.
По данным прокуратуры, по факту ДТП проводится проверка, назначена судебно- медицинская экспертиза.
Что произошло
Ведомства не сообщали имени водителя, совершившего ДТП. По данным
СМИ, за рулем иномарки находилась 46-летняя актриса Анна Большова, известная по ролям в
сериалах «Презумпция невиновности», «Ангел или демон», «Жаркий лед».
Большова находилась в автомобиле одна и была трезвая. А женщина,
попавшая под колеса, находилась в состоянии алкогольного опьянения.
Директор «Ленкома», в котором служит Большова, Марк Варшавер
рассказал РИА Новостям, что актриса осталась на месте ДТП, оказала потерпевшей
первую помощь и дождалась приезда скорой помощи.
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Сестра погибшей в ДТП женщины Виктория Желтова рассказала
изданию «360», что ее родственница действительно была в нетрезвом состоянии. На
неосвещенной дороге она оказалась, потому что в деревню ее привез гражданский муж,
но высадил на дороге, а не у дома.
«На какой скорости ехала Большова, чтобы она могла
сбить человека? По нашей деревне так не гоняют, чтобы сбить человека.
Там никогда никого не сбивали», — цитирует издание Желтову.
В 2022 году Анна Большова получила 22 штрафа за нарушение
ПДД. Mk.ru сообщает, что основная их часть — за нарушение скоростного режима. Все
штрафы актриса оплачивала вовремя.
«Радиус» со ссылкой на соседа Борисенко пишет, что женщина
к моменту столкновения с автомобилем Большовой уже была мертва. Свидетель
сообщил, что гражданский муж погибшей во время ссоры разбил ей голову,
а актриса наехала уже на скончавшуюся женщину.
Что грозит Большовой
Предположительно, в отношении Большовой может быть применена часть 3 статьи 264 УК (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Пока обвинение Большовой не предъявлено. Учитывая, как и при
каких обстоятельствах произошло ДТП, актриса может избежать уголовного преследования,
считает автоюрист Сергей Радько.
«Если выяснится, что, исходя из всех обстоятельств, водитель не могла увидеть пешехода, то у нее не было технической возможности избежать наезда и вины в наезде нет, уголовного наказания здесь она не понесет», — приводят «Ведомости» слова автоюриста Сергей Радько.