Вид страхования с прибылью появится в России

Новый вид страхования с инвестиционной составляющей появится в России — долевое страхование жизни (ДСЖ). Соответствующий закон зарегистрирован в Госдуме.

Продукт был разработан на основе зарубежного опыта, где долевое страхование жизни широко распространено. Такое страхование предусматривает получение определенной прибыли самим страхователем.

Договор долевого страхования жизни включает предоставление страховой защиты и возможность инвестировать часть уплаченной страховой премии в выбранные страхователем паи. В результате он получает инвестиционный доход.

Разработчики закона считают, что запуск ДСЖ позволит развить сегмент добровольного страхования жизни, привлекая новые категории потребителей страховых услуг.

Страхователь сможет самостоятельно выбирать паи, в которые страховщик будет инвестировать полученные средства. Также он получит право самостоятельно формировать инвестиционный портфель и менять его структуру.

Страховщикам, работающим с ДСЖ, помимо лицензии на осуществление добровольного страхования жизни потребуется получить дополнительную лицензию или воспользоваться услугами специальной управляющей компании.