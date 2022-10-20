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Вид страхования с прибылью появится в России

Источник:
«Прайм»
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Фото: © Sibnet.ru

Новый вид страхования с инвестиционной составляющей появится в России — долевое страхование жизни (ДСЖ). Соответствующий закон зарегистрирован в Госдуме.

Продукт был разработан на основе зарубежного опыта, где долевое страхование жизни широко распространено. Такое страхование предусматривает получение определенной прибыли самим страхователем.

Договор долевого страхования жизни включает предоставление страховой защиты и возможность инвестировать часть уплаченной страховой премии в выбранные страхователем паи. В результате он получает инвестиционный доход.

Разработчики закона считают, что запуск ДСЖ позволит развить сегмент добровольного страхования жизни, привлекая новые категории потребителей страховых услуг.

Страхователь сможет самостоятельно выбирать паи, в которые страховщик будет инвестировать полученные средства. Также он получит право самостоятельно формировать инвестиционный портфель и менять его структуру.

Страховщикам, работающим с ДСЖ, помимо лицензии на осуществление добровольного страхования жизни потребуется получить дополнительную лицензию или воспользоваться услугами специальной управляющей компании.

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