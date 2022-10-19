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Елизавета Боярская стала новой Екатериной II

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © соцсети

Актриса Елизавета Боярская заняла роль Екатерины II в сериале «Великая. Золотой век». В первом сезоне роль императрицы играла Юлия Снегирь.

Съемки сериала стартовали летом в окрестностях Санкт Петербурга. На днях снимался эпизод охоты около поселка Янино Ленинградской области, там журналистам удалось застать актрису в образе императрицы.

По информации «КП», Боярскую было сложно узнать в гриме. Актрису для роли Екатерины II сильно состарили и добавили объема с помощью костюма.

В сериале Боярская сменит 14 костюмов. Актриса принимала участие в создании платьев для героини, обсуждала идеи эскизов.

«У нас с Лизой совпадали взгляды на создание образа, поэтому подготовка прошла легко. Она перечитала тонну литературы, готовясь к роли, даже изучала, как выглядели барышни того времени», — цитирует издание художника по костюмам Татьяна Смирнова.

Во втором сезоне сериала «Великая» действие развернется в 1763 году, первый после коронации Екатерины. Власть в ее руках, но, заняв трон, его необходимо удержать. Эти годы будут наполнены не только победами и свершениями, но и поражениями, потерями верных людей, предательством тех, кого она считала близкими, борьбой с дворцовыми интригами и происками врагов из-за границы.

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