Путин попросил в подарок фотографии жен участников СВО

Фото: © пресс-служба президента РФ
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров привез президенту России Владимиру Путину альбом с фотографиями жен участников специальной военной операции в кителях. Глава государства попросил его в подарок.
Женщины провели выставку «Жены героев» на улицах Самары, сделав фотографии в кителях, рассказал Азаров Путину. Видеозапись встречи опубликовала пресс-служба Кремля.
Затем президент и губернатор обсудили несколько снимков. Путин назвал одну из женщин красивой.
«На первой фотографии она еще беременная…» — высказался Азаров.
« А тут с малышом», — поддержал диалог Путин.
Президент спросил, может ли он взять альбом. На что губернатор ответил, что он как раз специально его привез.
mosquito__2010Ржака. Нет ну честно. Гегемон вымаливает у мира своё могущество и власть над этим миром. Это очень смешно....
DisobedientХм животное... «антилиберальным» ,скорее против ультралиберальной диктатуры. Кто же кроме вас в мире...
niktbПипец! Как же, америкосы далеки от реальной жизни то?!!!
nikkor«Девачка, вы здесь самые умные, да?Эта вам кто-то сказал или вы сами решили?» ©-)))