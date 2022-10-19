Путин попросил в подарок фотографии жен участников СВО

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров привез президенту России Владимиру Путину альбом с фотографиями жен участников специальной военной операции в кителях. Глава государства попросил его в подарок.

Женщины провели выставку «Жены героев» на улицах Самары, сделав фотографии в кителях, рассказал Азаров Путину. Видеозапись встречи опубликовала пресс-служба Кремля.

Затем президент и губернатор обсудили несколько снимков. Путин назвал одну из женщин красивой.

«На первой фотографии она еще беременная…» — высказался Азаров.

« А тут с малышом», — поддержал диалог Путин.

Президент спросил, может ли он взять альбом. На что губернатор ответил, что он как раз специально его привез.