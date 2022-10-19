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Путин попросил в подарок фотографии жен участников СВО

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров привез президенту России Владимиру Путину альбом с фотографиями жен участников специальной военной операции в кителях. Глава государства попросил его в подарок.

Женщины провели выставку «Жены героев» на улицах Самары, сделав фотографии в кителях, рассказал Азаров Путину. Видеозапись встречи опубликовала пресс-служба Кремля.

Затем президент и губернатор обсудили несколько снимков. Путин назвал одну из женщин красивой.

«На первой фотографии она еще беременная…» — высказался Азаров.

« А тут с малышом», — поддержал диалог Путин.

Президент спросил, может ли он взять альбом. На что губернатор ответил, что он как раз специально его привез.

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Топ комментариев

mosquito__2010

Ржака. Нет ну честно. Гегемон вымаливает у мира своё могущество и власть над этим миром. Это очень смешно....

Disobedient

Хм животное... «антилиберальным» ,скорее против ультралиберальной диктатуры. Кто же кроме вас в мире...

niktb

Пипец! Как же, америкосы далеки от реальной жизни то?!!!

nikkor

«Девачка, вы здесь самые умные, да?Эта вам кто-то сказал или вы сами решили?» ©-)))