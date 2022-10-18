Названа основная версия крушения Су-34 в Ейске

Основная версия крушения бомбардировщика Су-34 в Ейске — техническая неисправность, сообщается в телеграм-канале СК РФ.

«В настоящее время следствие в качестве основной версии падения рассматривает техническую неисправность воздушного судна», — говорится в сообщении.

Следователи изъяли образцы топлива на аэродроме вылета и необходимую документацию. Допрашиваются летчики, которые успели катапультироваться, а также персонал аэродрома. С места крушения самолета уже изъяты бортовые самописцы, по ним назначены экспертизы.

Крушение Су-34 произошло вечером 17 октября. Самолет упал на жилой дом. Погибли 13 человек, в том числе трое детей, 19 человек получили различные ранения и были госпитализированы.