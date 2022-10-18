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Ученые обнаружили следы Тунгусского феномена на дне озер

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Красноярский научный центр СО РАН

Красноярские ученые обнаружили на дне озер следы массивного пожара, вызванного падением Тунгусского метеорита, сообщает пресс-служба Красноярского научного центра СО РАН.

Ученые обнаружили в донных отложениях двух озер Центрально-Тунгусского плато на юге Эвенкийского района микрочастицы древесного угля, которые могут быть следом лесного пожара от Тунгусского «метеорита» 1908 года.

Специалисты изучали донные отложения в озерах Чеко и Заповедное, расположенных вблизи от эпицентра Тунгусского феномена, чтобы оценить интенсивность пожаров в прошлом и сравнить ее с современной.

В результате анализа исследователи определили, что в донных отложениях возрастом около 1,5 тысячи лет и в современных отложениях фоновое содержание угольных частиц примерно одинаковое. Это значит, что резкого увеличения интенсивности лесных пожаров на данной территории нет.

Но в обоих озерах на глубине отложений примерно 50 сантиметров ученые обнаружили повышенное количество частиц древесного угля и элементов выветривания наземных горных пород: титана, рубидия, иттрия, циркония, калия, ниобия. Возможно это следы сильного пожара и массового вывала деревьев, прошедших в этом районе в начале 20-го века.

Исследователи связали его с феноменом так называемого «Тунгусского метеорита», поскольку именно здесь в 1908 году произошла Тунгусская катастрофа — сильный взрыв неизвестной природы, повлекший за собой обширный повал деревьев и лесной пожар на площади около 700 квадратных километров.

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Наука #Наука #Красноярск
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