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Центробанк расширит систему быстрых платежей

Источник:
«Ведомости»
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Фото: © Sibnet.ru

Банк России намерен существенно расширить рамки применения системы быстрых платежей. Так, регулятор обяжет все системно значимые банки внедрить оплату по СБП к октябрю 2023 в свои интернет-банки.

Также Центробанк с 1 апреля 2024 года обяжет банки, использующие СБП, обеспечить переводы между юридическими лицами. Для бизнеса комиссии за эквайринговое обслуживание не будут превышать 0,7% от суммы платежа.

Кроме этого, СБП планируют использовать взаимодействия российских банков с иностранными кредитными учреждениями при проведении трансграничных переводов, они станут легальной альтернативой SWIFT. В частности, такие платежи планируется запустить в Белоруссию, Армению и Казахстан.

Система быстрых платежей — сервис, который позволяет совершать денежные переводы между клиентами разных банков по простому идентификатору: номеру телефона или QR-коду. На сегодня к СБП подключен 221 банк.

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