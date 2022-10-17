Центробанк расширит систему быстрых платежей

Банк России намерен существенно расширить рамки применения системы быстрых платежей. Так, регулятор обяжет все системно значимые банки внедрить оплату по СБП к октябрю 2023 в свои интернет-банки.

Также Центробанк с 1 апреля 2024 года обяжет банки, использующие СБП, обеспечить переводы между юридическими лицами. Для бизнеса комиссии за эквайринговое обслуживание не будут превышать 0,7% от суммы платежа.

Кроме этого, СБП планируют использовать взаимодействия российских банков с иностранными кредитными учреждениями при проведении трансграничных переводов, они станут легальной альтернативой SWIFT. В частности, такие платежи планируется запустить в Белоруссию, Армению и Казахстан.

Система быстрых платежей — сервис, который позволяет совершать денежные переводы между клиентами разных банков по простому идентификатору: номеру телефона или QR-коду. На сегодня к СБП подключен 221 банк.