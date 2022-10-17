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Ученые НГУ разработают новый способ улавливания углекислого газа

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба НГУ

Ученые НГУ разработают новый способ улавливания углекислого газа с помощью газового гидрата, сообщает пресс-служба вуза.

Газовый гидрат – особое соединение воды и газа, внешне очень похожее на снег или дробленый лед, которое образуется при определенном сочетании давления и температуры. 

Один объем гидрата при образовании поглощает в себя до 170 объемов газа. Для каждого газа условия образования оригинальны, что открывает возможность улавливания какого-то компонента из газовой смеси.

«Это делает возможным извлечение из смеси "водород-углекислый газ", например, парникового углекислого газа, который затем можно захоронить в подходящем для этого месте, что является одной из зеленых технологий, поскольку позволяет смягчить последствия изменения климата», — рассказал руководитель работ Владимир Белослудов.

Как отмечают ученые, создания необходимых условий – давления и температуры, – недостаточно для образования гидрата из конкретного компонента газа: для образования первичного гидратного зародыша, от которого начнет разрастание гидратной структуры по плоскости контакта воды и газа, необходимо время, и оно случайно.

Для стимулирования этого процесса исследователи применяют мировой опыт и используют различные добавки в воду, которые ускоряют процесс гидратообразования. Создание идеальных условий и выбор нужной добавки позволит добиться результат.

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