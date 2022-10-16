Украинская армия нанесла удар по зданию городской администрации Донецка из американской реактивной системы залпового огня HIMARS, сообщил мэр города Алексей Кулемзин

«Выпущено три ракеты из американской установки М142 HIMARS. Предположительно, одна из ракет попала в здание городской администрации Донецка», написал Кулемзин в своем телеграм-канале.

Глава Донецка опубликовал фотографии и видеозапись последствий обстрела администрации.

По данным Совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, по центральному Ворошиловскому району Донецка было выпущено три ракеты из РСЗО HIMARS.

По предварительной информации, погибших и тяжелораненных нет.