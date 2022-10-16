НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Ракета HIMARS разрушила здание администрации Донецка

Источник:
Sibnet.ru
656 10

Украинская армия нанесла удар по зданию городской администрации Донецка из американской реактивной системы залпового огня HIMARS, сообщил мэр города Алексей Кулемзин

«Выпущено три ракеты из американской установки М142 HIMARS. Предположительно, одна из ракет попала в здание городской администрации Донецка», написал Кулемзин в своем телеграм-канале.

Глава Донецка опубликовал фотографии и видеозапись последствий обстрела администрации.


По данным Совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, по центральному Ворошиловскому району Донецка было выпущено три ракеты из РСЗО HIMARS.


По предварительной информации, погибших и тяжелораненных нет.

Тема: Военная операция на Украине
Кремль заявил, что СВО будет доведена до конца
Зеленский заявил о тяжелой ситуации для ВСУ под Артемовском
Китай призвал своих граждан покинуть Украину
Польский генерал посоветовал Украине нанести удары по России
смотреть все
Политика #Мир #Видеоновости
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Российским военным передали партию ядерных пушек
World of Tanks сменила название для россиян
Новая категория граждан получила отсрочку от мобилизации
Китай собрался завести в Россию тысячи подержанных авто
Обсуждение (10)
Картина дня
Путин в ближайшее время проведет заседание Совбеза РФ
Кремль заявил, что СВО будет доведена до конца
Ракета HIMARS разрушила здание администрации Донецка
Молоко в цветных упаковках вернется в магазины
О самом главном
Советы психотерапевта: как не «наломать дров» из‑за паники
С оттенком мещанства: почему «едят», а не «кушают»
Как правильно ставить свечку за здравие
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Все статьи
Мультимедиа
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Путин и правители России XX-XXI веков. ИНФОГРАФИКА
Ядерные силы стран мира в сравнении. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
55
Байден посчитал Путина рациональным игроком
47
Террористы убили 11 добровольцев на полигоне под Белгородом
44
Медведев назвал Борреля «увядшей брюссельской капустой»
40
Путина обвинили в «крестовом походе» против Европы
36
МИД призвал Запад осознать опасность эскалации с Россией