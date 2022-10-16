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Психолог раскрыла секрет дружбы между мужчиной и женщиной

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: rolands.lakis / Attribution License

Дружба между мужчиной и женщиной — нормальное явление, если она не пересекает грань дозволенного, не провоцирует ревность и не наносит ущерб семейным отношениям, считает психолог Анастасия Камалетдинова.

Не все верят в настоящую дружбу между мужчиной и женщиной, так как неправильно воспринимают ее значение, рассматривая человека как сексуальный объект. Это происходит из-за разного опыта: кто-то «обжегся», другие лукавят, у третьих дружба перетекла в любовные отношения.

В общем понимании дружба — это вид взаимоотношений между людьми, которые не воспринимают друг друга как половых партнеров и между ними нет агрессивной конкуренции, сказала психолог в интервью «Ленте.ру».

Дружба между мужчиной и жениной держится на общих целях (познакомились на работе или учебе), общих интересах (спорт, наука, культура). Важны ценностные установки и духовная близость.

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