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Путин разрешил вывоз из России крупных сумм валюты

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © U.S. Marshals Service

Центробанк получил полномочия по выдаче разрешений на вывоз из страны наличной иностранной валюте в сумме, превышающей эквивалент 10 тысяч долларов, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

В документе указывается, что выдача таких разрешений «осуществляется в случаях и в порядке, которые установлены Советом директоров Центрального банка России».

Смягчение правил вывоза валюты принято в целях применения указа президента России «О дополнительных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности России».

Запрет на вывоз из России иностранной валюты наличными на сумму свыше 10 тысяч долларов действует со 2 марта. Ранее для этого лишь требовалось задекларировать сумму на таможне.

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