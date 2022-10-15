Антироссийские санкции приблизили конец долларовой системы, уверены турецкие эксперты.

Автор статьи в издании Sabah называет американскую валюту «инструментом доминирования» и «инструментом глобального обмена и интервенции». По их мнению, доллар теряет полезные качества из-за кризиса.

«События показывают, что срок годности доллара, который был мировой резервной валютой с 1944 года, подходит к концу», — говорится в аналитической публикации.

Отмечается, что из-за санкций такие страны, как Россия, Китай, Тайвань, Иран, Турция и Индия, перешли на расчеты в национальной валюте. В итоге доллар теряет популярность.

«Экономическая система, основанная на долларах США, сейчас слишком узка для всего мира», — констатирует издание.