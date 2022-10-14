Белоруссия ввела режим КТО из‑за «соседних стран»

Белоруссия после сообщений о возможных провокациях со стороны «некоторых сопредельных государств» ввела режим контртеррористической операции, заявил глава МИД республики Владимир Макей

«Мы должны заботиться о своей собственной безопасности, исходить из того, что, как сказал президент Беларуси, мы должны защитить своих людей и сделать так, чтобы ни на один метр нашей земли не ступила нога оккупанта». — сказал Макей в интервью газете «Известия».

По его словам, президент Белоруссии Александр Лукашенко провел несколько совещаний с силовыми структурами. «Действительно, была информация о том, что со стороны отдельных сопредельных государств планируются провокации, связанные чуть ли не с захватом отдельных участков территории Белоруссии», — сказал глава МИД.

Макей отметил, что Вооруженные силы республики, правоохранительные структуры и спецслужбы могут «дать отпор на любые провокации, которые могут возникнуть со стороны сопредельных государств».