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Белоруссия ввела режим КТО из‑за «соседних стран»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: mil.ru / CC BY 4.0

Белоруссия после сообщений о возможных провокациях со стороны «некоторых сопредельных государств» ввела режим контртеррористической операции, заявил глава МИД республики Владимир Макей

«Мы должны заботиться о своей собственной безопасности, исходить из того, что, как сказал президент Беларуси, мы должны защитить своих людей и сделать так, чтобы ни на один метр нашей земли не ступила нога оккупанта». — сказал Макей в интервью газете «Известия».

По его словам, президент Белоруссии Александр Лукашенко провел несколько совещаний с силовыми структурами. «Действительно, была информация о том, что со стороны отдельных сопредельных государств планируются провокации, связанные чуть ли не с захватом отдельных участков территории Белоруссии», — сказал глава МИД.

Макей отметил, что Вооруженные силы республики, правоохранительные структуры и спецслужбы могут «дать отпор на любые провокации, которые могут возникнуть со стороны сопредельных государств».

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