Мобилизованным предложили досрочно расторгнуть договор ОСАГО

Призванный на военную службу страхователь по договору ОСАГО может обратиться к страховщику и расторгнуть соглашение, рассказал исполнительный директор Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев.

Стороной по договору выступает сам страхователь. По закону об ОСАГО условия договора могут меняться только по его инициативе. Поэтому договор при необходимости можно расторгнуть по соглашению сторон в любом момент.

Страхователь также может в установленном законом порядке выдать доверенность близкому человеку, в которой будут полномочия на внесение изменений в договор ОСАГО.

При этом если мобилизованный является собственником транспортного средства, но не является страхователем, изменения в договор страхования и иные действия с договором осуществляет именно страхователь.