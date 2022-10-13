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Мобилизованным предложили досрочно расторгнуть договор ОСАГО

Источник:
«Интерфакс»
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Фото: © Sibnet.ru

Призванный на военную службу страхователь по договору ОСАГО может обратиться к страховщику и расторгнуть соглашение, рассказал исполнительный директор Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев.

Стороной по договору выступает сам страхователь. По закону об ОСАГО условия договора могут меняться только по его инициативе. Поэтому договор при необходимости можно расторгнуть по соглашению сторон в любом момент.

Страхователь также может в установленном законом порядке выдать доверенность близкому человеку, в которой будут полномочия на внесение изменений в договор ОСАГО.

При этом если мобилизованный является собственником транспортного средства, но не является страхователем, изменения в договор страхования и иные действия с договором осуществляет именно страхователь.

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Авто #Автоправо
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Топ комментариев

MuCbE

В бункере. Вообще зеля там где кокс

Uynachalnica

Ну если бы Путин захотел, он в любое время мог уйти. Тут только нежелание кресло оставить!

Killer1974

Как дёшево ценится человеческая жизнь...

Sovik

Там бы совсем другой результат был.