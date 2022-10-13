Группа «Би-2» анонсировала четыре новых альбома

Группа «Би-2» готовит к выходу альбом «Аллилуйя», который музыканты планируют выпустить уже в ноябре. Также ожидается еще три пластики.

«Новый альбом "Би-2" "Аллилуйя" выйдет в ноябре — а после него мы выпустим еще три разных альбома в течение полугода», — говорится на официальной странице группы во «ВКонтакте».

Второй альбом будет называться «Электричество и оркестр». Это будет альбом LIVE-мэшапов, в каждой песне которого «Би-2» объединит электрические и оркестровые выступления. Цифровая премьера альбома намечена на конец 2022 года. Еще два альбома группа держит в секрете.

«Би-2» открыла кампанию по предзаказу будущих альбомов на CD и виниле, а также в цифровых версиях.