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Группа «Би-2» анонсировала четыре новых альбома

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © b2band, vk.com/b2band

Группа «Би-2» готовит к выходу альбом «Аллилуйя», который музыканты планируют выпустить уже в ноябре. Также ожидается еще три пластики.

«Новый альбом "Би-2" "Аллилуйя" выйдет в ноябре — а после него мы выпустим еще три разных альбома в течение полугода», — говорится на официальной странице группы во «ВКонтакте».

Второй альбом будет называться «Электричество и оркестр». Это будет альбом LIVE-мэшапов, в каждой песне которого «Би-2» объединит электрические и оркестровые выступления. Цифровая премьера альбома намечена на конец 2022 года. Еще два альбома группа держит в секрете.

«Би-2» открыла кампанию по предзаказу будущих альбомов на CD и виниле, а также в цифровых версиях.

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