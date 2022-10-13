Медведев напомнил о ядерном оружии в ответ на помощь НАТО Киеву

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ответ на призывы Запада использовать все средства для помощи Украине напомнил о существовании у России сил ядерного сдерживания.

Бывший директор ЦРУ Леон Панетта накануне заявил, что Вашингтон должен быть готов использовать против России все военные средства, включая самолеты и крылатые ракеты, чтобы гарантировать, что она не сможет угрожать Украине.

«Он ведь сам понимает, какие ответные цели внесены в программу российских сил ядерного сдерживания. И чего несут тогда такую пургу?» — задался вопросом Медведев в своем телеграм-канале. По его мнению, это может объясняться преклонным возрастом Панетты, которому 84 года.

Медведев напомнил, что «Пентагон подарил в этом году Украине оружия почти на 17 миллиардов долларов». В связи с этим он с сарказмом задался вопросом, знают ли американцы, с учетом их «обширных географических познаний», где находится Украина.