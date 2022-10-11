Самые точные в мире параметры важного мезона получили в Новосибирске

Сотрудник ИЯФ СО РАН Татьяна Харламова провела самые точные в мире измерения J/-мезона (джи/пси мезона), который важен для проверки Стандартной модели физики элементарных частиц, сообщает пресс-служба учреждения.

«J/-мезон представляет собой связанное состояние пары очарованных кварка и антикварка со временем жизни около 10-20 секунд», — рассказала исследовательница.

#Наука Сибирские коллайдеры изобрели еще в 60-х

Знания о параметрах J/-мезона необходимы для проверки Стандартной модели физики элементарных частиц. Значения, полученные в ИЯФ СО РАН, имеют рекордную в мире точность и включены в международную базу данных по элементарным частицам.

«Полученные нами значения согласуются с результатами предыдущих мировых экспериментов и могут быть использованы в российских и зарубежных научных центрах, а также служат заделом для международного проекта Супер Чарм-Тау фабрика, строительство которого планируется в России», — сказала Харламова.

Во многих экспериментах в физике элементарных частиц J/-мезон играет роль «стандартной свечи», поэтому точность определения его параметров напрямую влияет на точность других экспериментов.