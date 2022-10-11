Киев объявил в розыск сотни политиков и чиновников из России

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск российских политиков и высокопоставленных чиновников, в частности зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева и министра обороны Сергея Шойгу.
Всего в розыске на Украине находятся около 700 представителей российской власти. Против них возбудили дела по статье 110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность страны). Максимальное наказание по этой статье — до 10 лишения свободы, сообщает СБУ.
В числе объявленных в розыск, помимо Медведева и Шойгу, оказались:
- секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев,
- министр обороны Сергей Шойгу,
- командующий силами в зоне военной операции Сергей Суровикин,
- директор ФСБ Александр Бортников,
- глава МВД Владимир Колокольцев,
- глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин,
- глава Росгвардии Виктор Золотов,
- спикер Госдумы Вячеслав Володин,
- председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и многие другие.
В ответ глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил «дать правовую оценку фактам незаконного уголовного преследования» и возбудить уголовное дело против должностных лиц СБУ.