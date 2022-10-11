НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Киев объявил в розыск сотни политиков и чиновников из России

Источник:
Sibnet.ru
688 4

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск российских политиков и высокопоставленных чиновников, в частности зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева и министра обороны Сергея Шойгу.

Всего в розыске на Украине находятся около 700 представителей российской власти. Против них возбудили дела по статье 110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность страны). Максимальное наказание по этой статье — до 10 лишения свободы, сообщает СБУ.

В числе объявленных в розыск, помимо Медведева и Шойгу, оказались:

- секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев,

- министр обороны Сергей Шойгу,

- командующий силами в зоне военной операции Сергей Суровикин,

- директор ФСБ Александр Бортников,

- глава МВД Владимир Колокольцев,

- глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин,

- глава Росгвардии Виктор Золотов,

- спикер Госдумы Вячеслав Володин,

- председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и многие другие.

В ответ глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил «дать правовую оценку фактам незаконного уголовного преследования» и возбудить уголовное дело против должностных лиц СБУ.

Тема: Военная операция на Украине
Байден пообещал Украине современные системы ПВО
Массированный ракетный удар нанесен по Украине
Российские десантники остановили танковый удар ВСУ
Германия пообещала Украине бронетехнику из Греции и Словакии
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Европа нашла замену российскому газу
Массированный ракетный удар нанесен по Украине
Игру Doom запустили в приложении «Блокнот»
Гигантский защитный барьер нашли вокруг Магеллановых Облаков
Обсуждение (4)
Мультимедиа
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Путин и правители России XX-XXI веков. ИНФОГРАФИКА
Ядерные силы стран мира в сравнении. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

MuCbE

Ля ты переобуавешься на ходу конечно

mosquito__2010

Другими словами Германия - страна спонсор терроризма.

MuCbE

Помимо нацизма еще и терроризм. Столько поводов для гордости у украинского народа

nicollaich

В субботу мировые политики гордились украиной после взрыва на Крымском мосту. Сегодня будут гордиться?