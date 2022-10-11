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Глава СПЧ обратился в ООН из‑за видео казней под Купянском

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Пресс-служба Президента Российской Федерации / CC BY 4.0

Глава совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Валерий Фадеев обратился в международные организации с просьбой расследовать случаи казней мирных жителей в Купянске, сообщается в телеграм-канале организации.

Ссылаясь на шокирующее видео, опубликованное бывшим командиром «Азова» (признан террористической организацией в РФ) Максимом Жориным, глава СПЧ указывает на то, что материал документирует преступления украинской армии, которая контролирует Купянск и прилегающие территории Харьковской области.

«Данное видео свидетельствует о внесудебных расправах, физическом уничтожении людей, проявляющих гражданскую позицию и осмеливающихся оппонировать официальному Киеву. Ситуация также усугубляется тем, что официальные представители украинской власти ранее открыто анонсировали проведение «жестких зачисток» и «фильтрационных мероприятий», — написал Фадеев.

По его словам, главная задача правозащитного сообщества на данный момент – предотвратить геноцид мирного населения. Он направил обращения Верховному Комиссару ООН по правам человека, в Совет Европы, ОБСЕ, Международный Комитет Красного Креста, Amnesty International, Европейский Совет и Европарламент.

«В этой связи призываем вас и международное сообщество со всей серьезностью отнестись к представленной информации и добиться проведения международного расследования зафиксированных на видео преступлений», — написал глава СПЧ.

В воскресенье Жорин опубликовал видео, снятое, как утверждается, в Купянске. На нем неизвестные сбрасывают в яму тело мужчины со связанными руками и ногами, в яме находятся другие тела. 

В начале он прокомментировал его словами «расплата близко», но потом сообщение отредактировали, заменив текст утверждением, что оно взято «с телефона оккупанта». В СКР России завел уголовное дело по факту убийства мирных жителей.

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ЧП #Криминал #Мир
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