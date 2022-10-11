Количество посетителей и их перемещения по торговым центрам отслеживают при помощи разных устройств и программ, и об этом не всегда известно покупателю, сообщил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ Вячеслав Чеглов.
«Торговые центры могут считать посетителей с помощью специальных счетчиков на входах, но чаще этим занимаются арендаторы, используя тот же способ или учитывая чеки», — цитирует эксперта агентство «Прайм».
Карты лояльности тоже могут быть инструментом учета посетителей, но они используются в первую очередь в маркетинговых целях. Свой цифровой след покупатель может оставить, подключившись к бесплатному wi-fi.
В дальнейшем информацию о посетителях, их количестве и перемещении используют арендодатели при поиске новых арендаторов.
slavayninНа самом деле как то не убедительно.Надо повторить.
М. АлейниковДавно пора. Уничтожить линии снабжения. Центры управления.
GammiPluhОн уже работает во всю - а вот Украина огребла по серьезному
acckiy_kostyaглавное теперь не останавливаться, продолжать надо до логического завершения