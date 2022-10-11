Количество посетителей и их перемещения по торговым центрам отслеживают при помощи разных устройств и программ, и об этом не всегда известно покупателю, сообщил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ Вячеслав Чеглов.

«Торговые центры могут считать посетителей с помощью специальных счетчиков на входах, но чаще этим занимаются арендаторы, используя тот же способ или учитывая чеки», — цитирует эксперта агентство «Прайм».

Карты лояльности тоже могут быть инструментом учета посетителей, но они используются в первую очередь в маркетинговых целях. Свой цифровой след покупатель может оставить, подключившись к бесплатному wi-fi.

В дальнейшем информацию о посетителях, их количестве и перемещении используют арендодатели при поиске новых арендаторов.