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Эксперт рассказал о механизмах слежки за посетителями в ТЦ

Источник:
агентство "Прайм"
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Девушка в торговом центре Новосибирска
Фото: © Sibnet.ru

Количество посетителей и их перемещения по торговым центрам отслеживают при помощи разных устройств и программ, и об этом не всегда известно покупателю, сообщил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ Вячеслав Чеглов.

«Торговые центры могут считать посетителей с помощью специальных счетчиков на входах, но чаще этим занимаются арендаторы, используя тот же способ или учитывая чеки», — цитирует эксперта агентство «Прайм».

Карты лояльности тоже могут быть инструментом учета посетителей, но они используются в первую очередь в маркетинговых целях. Свой цифровой след покупатель может оставить, подключившись к бесплатному wi-fi.

В дальнейшем информацию о посетителях, их количестве и перемещении используют арендодатели при поиске новых арендаторов.

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Топ комментариев

slavaynin

На самом деле как то не убедительно.Надо повторить.

М. Алейников

Давно пора. Уничтожить линии снабжения. Центры управления.

GammiPluh

Он уже работает во всю - а вот Украина огребла по серьезному

acckiy_kostya

главное теперь не останавливаться, продолжать надо до логического завершения