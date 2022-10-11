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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Байден пообещал Украине современные системы ПВО

Источник:
ТАСС
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Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским пообещал дальнейшую военную помощь, включая поставки «современных систем противовоздушной обороны», говорится в заявлении Белого дома.

Разговор состоялся в связи с нанесением Россией массированного ракетного Украины в ответ на нападение на Крымский мост. Президент США «осудил нанесенные Россией ракетные удары по Украине, в том числе по Киеву». Байден назвал это «бессмысленными атаками», приводит ТАСС сообщение.

«Президент Байден пообещал продолжать оказывать Украине поддержку, необходимую ей для обороны, включая современные системы ПВО», — сказано в заявлении. Президент США заверил, что Россия «продолжит нести издержки».

Власти США рассчитывают, что два зенитных ракетных комплекса (ЗРК) NASAMS будут доставлены на Украину примерно в течение двух месяцев.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Военная политика #Оружие #Конфликты
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Топ комментариев

slavaynin

На самом деле как то не убедительно.Надо повторить.

М. Алейников

Давно пора. Уничтожить линии снабжения. Центры управления.

GammiPluh

Он уже работает во всю - а вот Украина огребла по серьезному

acckiy_kostya

главное теперь не останавливаться, продолжать надо до логического завершения