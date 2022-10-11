Байден пообещал Украине современные системы ПВО

Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским пообещал дальнейшую военную помощь, включая поставки «современных систем противовоздушной обороны», говорится в заявлении Белого дома.

Разговор состоялся в связи с нанесением Россией массированного ракетного Украины в ответ на нападение на Крымский мост. Президент США «осудил нанесенные Россией ракетные удары по Украине, в том числе по Киеву». Байден назвал это «бессмысленными атаками», приводит ТАСС сообщение.

«Президент Байден пообещал продолжать оказывать Украине поддержку, необходимую ей для обороны, включая современные системы ПВО», — сказано в заявлении. Президент США заверил, что Россия «продолжит нести издержки».

Власти США рассчитывают, что два зенитных ракетных комплекса (ЗРК) NASAMS будут доставлены на Украину примерно в течение двух месяцев.