Медведев увидел необходимость демонтажа Украины

Украина в нынешнем виде будет представлять постоянную и прямую угрозу для России, поэтому целью Москвы должен стать полноценный демонтаж украинского политического режима, заявил в своем телеграм-канале зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

Замглавы Совбеза России также заявил, что «первый эпизод сыгран» и «будут и другие». По всей видимости, тем самым он прокомментировал массированные ракетные удары по украинским объектам критически важной инфраструктуры, которые начались 10 октября.

Минобороны России ранее сообщило о нанесении ударов по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины. «Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — уточнило министерство.

Президент Владимир Путин в ходе заседания Совета безопасности обвинил украинские спецслужбы в подготовке терактов на Курской АЭС и попытке подрыва участка «Турецкого потока».

По его словам, Киев «поставил себя на одну доску с международными террористическими формированиями». Путин подчеркнул, что оставлять без ответа преступления подобного рода «уже просто невозможно».