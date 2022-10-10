Медведев увидел необходимость демонтажа Украины

Украина в нынешнем виде будет представлять постоянную и прямую угрозу для России, поэтому целью Москвы должен стать полноценный демонтаж украинского политического режима, заявил в своем телеграм-канале зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.
Замглавы Совбеза России также заявил, что «первый эпизод сыгран» и «будут и другие». По всей видимости, тем самым он прокомментировал массированные ракетные удары по украинским объектам критически важной инфраструктуры, которые начались 10 октября.
Минобороны России ранее сообщило о нанесении ударов по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины. «Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — уточнило министерство.
Президент Владимир Путин в ходе заседания Совета безопасности обвинил украинские спецслужбы в подготовке терактов на Курской АЭС и попытке подрыва участка «Турецкого потока».
По его словам, Киев «поставил себя на одну доску с международными террористическими формированиями». Путин подчеркнул, что оставлять без ответа преступления подобного рода «уже просто невозможно».
slavayninНа самом деле как то не убедительно.Надо повторить.
GammiPluhОн уже работает во всю - а вот Украина огребла по серьезному
М. АлейниковДавно пора. Уничтожить линии снабжения. Центры управления.
acckiy_kostyaглавное теперь не останавливаться, продолжать надо до логического завершения