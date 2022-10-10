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#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Медведев увидел необходимость демонтажа Украины

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Пресс-служба губернатора Забайкальского края

Украина в нынешнем виде будет представлять постоянную и прямую угрозу для России, поэтому целью Москвы должен стать полноценный демонтаж украинского политического режима, заявил в своем телеграм-канале зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

Замглавы Совбеза России также заявил, что «первый эпизод сыгран» и «будут и другие». По всей видимости, тем самым он прокомментировал массированные ракетные удары по украинским объектам критически важной инфраструктуры, которые начались 10 октября.

Минобороны России ранее сообщило о нанесении ударов по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины. «Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — уточнило министерство.

Президент Владимир Путин в ходе заседания Совета безопасности обвинил украинские спецслужбы в подготовке терактов на Курской АЭС и попытке подрыва участка «Турецкого потока».

По его словам, Киев «поставил себя на одну доску с международными террористическими формированиями». Путин подчеркнул, что оставлять без ответа преступления подобного рода «уже просто невозможно».

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Топ комментариев

slavaynin

На самом деле как то не убедительно.Надо повторить.

GammiPluh

Он уже работает во всю - а вот Украина огребла по серьезному

М. Алейников

Давно пора. Уничтожить линии снабжения. Центры управления.

acckiy_kostya

главное теперь не останавливаться, продолжать надо до логического завершения