Дима Билан взял под опеку молодую тигрицу

Певец Дима Билан взял под опеку животное из Московского зоопарка. Он будет заботиться о тигрице врожденным заболеванием, сообщила директор учреждения Светлана Акулова.

«У Московского зоопарка много друзей, в том числе известных. Например, наш большой друг Дима Билан недавно взял под опеку молодую тигрицу. Малышка попала в Центр воспроизводства редких видов животных около года назад. У нее врожденное заболевание — катаракта обоих глаз», — сообщила Акулова.

По словам директора зоопарка, тигрице делали операцию, но зрение ей удалось сохранить лишь на 50%. Теперь зверю нужен особый уход и в этом будет помогать Дима Билан.