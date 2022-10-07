Дима Билан взял под опеку молодую тигрицу

Певец Дима Билан взял под опеку животное из Московского зоопарка. Он будет заботиться о тигрице врожденным заболеванием, сообщила директор учреждения Светлана Акулова.
«У Московского зоопарка много друзей, в том числе известных. Например, наш большой друг Дима Билан недавно взял под опеку молодую тигрицу. Малышка попала в Центр воспроизводства редких видов животных около года назад. У нее врожденное заболевание — катаракта обоих глаз», — сообщила Акулова.
По словам директора зоопарка, тигрице делали операцию, но зрение ей удалось сохранить лишь на 50%. Теперь зверю нужен особый уход и в этом будет помогать Дима Билан.
SovikУ него совсем кукуха поехала? Он в открытую призывает начать 3 мировую войну!
urbasikИ это лицо Победы? да вы с печки рухнули.
slavayninОн хочет что бы НАТо и Россия уничтожили друг друга и кругом была одна украина.
Yaroslav BogdanovХорошо и красиво предложила. И сразу стало все понятно, кому что интересно - кому мир, а кому что-тот...