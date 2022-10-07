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Дима Билан взял под опеку молодую тигрицу

Источник:
Sibnet.ru
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Певец Дима Билан взял под опеку животное из Московского зоопарка. Он будет заботиться о тигрице врожденным заболеванием, сообщила директор учреждения Светлана Акулова.

«У Московского зоопарка много друзей, в том числе известных. Например, наш большой друг Дима Билан недавно взял под опеку молодую тигрицу. Малышка попала в Центр воспроизводства редких видов животных около года назад. У нее врожденное заболевание — катаракта обоих глаз», — сообщила Акулова.

По словам директора зоопарка, тигрице делали операцию, но зрение ей удалось сохранить лишь на 50%. Теперь зверю нужен особый уход и в этом будет помогать Дима Билан.

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