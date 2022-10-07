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Истуканы на острове Пасхи пострадали от пожара

Источник:
Sibnet.ru
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Лесной пожар нанес «непоправимый ущерб» каменным истуканам на острове Пасхи, сообщил муниципалитет Рапа-Нуи.

Пожар на острове начался 4 октября, его потушили через сутки. Огонь распространился на площади 100 гектаров и достиг внутреннего склона потухшего вулкана Рано-Рараку, где находится часть статуй.

По данным местных властей, пострадали почти 30 истуканов. Всего в районе Рано-Рараку их 386 — 265 снаружи и 121 внутри вулкана.

На острове Пасхи насчитывается 887 истуканов. Считается, что статуи были изготовлены аборигенами между 1250 и 1500 годами.

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