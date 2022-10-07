Заявление президента Украины Владимира Зеленского с призывом к НАТО нанести превентивный удар по России восприняли, как попытку развязать третью мировую войну.

«Зеленский заявил о необходимости превентивных ядерных ударов по России. Этому идиоту психиатры должны сделать превентивную трепанацию черепа. Пока он не натворил еще больших бед для своего народа и всех остальных», — написал в своем телеграм-канале зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

Так зампред Совбеза отреагировал на видеовыступление Зеленского в Институте Лоуи (Австралия). «Что должно делать НАТО? Исключить возможность применения Россией ядерного оружия. Превентивные удары, чтобы они знали, что с ними будет, если они применят... Пересмотреть использование своего давления. Вот, что должно делать НАТО: пересмотреть порядок использования», — заявил президент Украины.

Это заявление вызвало крайне жесткую реакцию с российской стороны. Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров поспешил поправить своего шефа. «Президент говорил о периоде до 24 февраля. Тогда нужно было применить превентивные меры, чтобы не позволить России развязать войну. Напомню, что единственные меры, о которых тогда говорилось, были превентивные санкции»,— сказал он.

«Марионеточный персонаж»

«Запад разжигает ядерную войну. Каждый человек на планете должен осознать, что накаченный оружием марионеточный и неуравновешенный персонаж Зеленский превратился в монстра, руками которого могут уничтожить планету», — так отреагировала на слова Зеленского официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Кремль призвал Запад, особенно США, Великобританию, обратить внимание на слова Зеленского. По словам пресс-секретарь президента России Дмитрия Пескова, такие заявления нельзя оставлять без реакции мирового сообщества.

«Постоянные члены Совбеза ООН… подписали в начале года заявление о том, что атомная война никогда не должна быть развязана и победителей быть в ней не может. Россия остается ему привержена. Надеемся на трезвомыслие остальных подписантовЗападу пора уже наконец унять наркотические фантазии своей слетевшей с катушек марионетки», — добавил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Отреагировали на слова Зеленского и в ООН. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает неприемлемой и немыслимой идею о ядерном конфликте, заявил ТАСС официальный представитель генсекретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.