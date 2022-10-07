Зеленский призвал НАТО нанести превентивный удар по России

Президент Украины Владимир Зеленский призвал НАТО нанести «превентивные» удары по России, а не «ждать ядерных ударов со стороны России».

«Что должно делать НАТО? Исключить возможность применения Россией ядерного оружия.... Превентивные удары, чтобы они знали, что с ними будет, если они применят...Пересмотреть использование своего давления. Вот что должно делать НАТО: пересмотреть порядок использования», — приводят «Известия» слова Зеленского, сказанные им в ходе выступления по видеосвязи в Институте Лоуи (Австралия).

Россия неоднократно называла фейками спекуляции о якобы возможности применения такого вида вооружения. Москва подчеркивала, что ядерная война не должна быть развязана, но РФ готова себя защищать.

Пентагон 1 октября заявил об отсутствии у Москвы планов применять ядерное оружие. Как указал глава американского военного ведомства Ллойд Остин, США не видят признаков желания Москвы пойти на такой шаг.