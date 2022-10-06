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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Ученый описал последствия отказа мира от ядерного оружия

Источник:
Sibnet.ru
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Полный отказ от ядерного оружия не избавит мир от войн как явления, а скорее создаст новые угрозы из-за отсутствия ядерного сдерживания, сообщил сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович.

«[Отказ от подобного оружия] избавит нас от ядерного апокалипсиса, но не от войн. Неядерное вооружение тоже способно приводить к большим разрушениям. Поэтому не исключен вариант, при котором безъядерный мир будет более опасным», — цитирует Стефановича «Лента.ру».

Ученый отметил, что разрушения в Сирии, Ливии и Ираке подтверждают тезис о разрушительной способности конвенционального оружия, применение которого не имеет таких больших «моральных» издержек, как ядерные аналоги.

«Сейчас ядерное оружие висит дамокловым мечом над любым потенциальным агрессором. Если ты решил драться с ядерной державой, то всегда есть вероятность, что все это плохо кончится для вас обоих. С неядерным оружием такого страха нет», — заключил Стефанович.

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