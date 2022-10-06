НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Матвиенко назвала условие для прекращения огня на спецоперации

Источник:
Sibnet.ru
639 4
Фото: © пресс-служба Совета Федерации

Россия готова остановить военные действия в ходе специальной военной операции на Украине на предложенных Москвой условиях, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Остановить дальнейшие военные действия мы готовы, но на тех условиях, которые предложит Россия», —  сказала Матвиенко на саммите в Индонезии.

Матвиенко представляет Россию на проходящем в Индонезии саммите спикеров парламентов стран G20. На нем сенатор предложила украинской парламентской делегации сесть за стол переговоров, отметив, что Россия выступает за мирное урегулирование кризиса.

Она подчеркнула, что Россия неоднократно предлагала переговоры по урегулированию внутриукраинского кризиса, договоренности были практически достигнуты, но Украина «тогда, очевидно находясь под внешним управлением, отказалась от этих договоренностей».

Глава Совфеада уточнила, что предметом переговоров не может быть вхождение в состав РФ четырех новых территорий: «Это исключено, это уже часть нашей России».

Тема: Военная операция на Украине
Украина стянула большие силы на Запорожском направлении
Австрия предложила площадку для переговоров России и Украины
Совфед одобрил присоединение четырех экс-украинских регионов
Гендиректор Запорожской АЭС сознался в связях с СБУ
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Губернаторы съехались в новосибирское военное училище после скандала
Мобилизованных в Новосибирске учат на танках 1960‑х годов
Стало известно о смерти шести мобилизованных в учебных центрах
Минобороны объяснило оставление российскими войсками Лимана
Обсуждение (4)
Мультимедиа
Ядерные силы стран мира в сравнении. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

d6w58vnowu

ну хорошо, давайте устроим повторное голосование под наблюдением ООН, как уже предлагали?и чью потерю...

alex.nska

зачем санкции и угрозы в сторону России,зачем они гнобят и не хотят договариваться,почему они не могут...

MuCbE

Да зачем. Россия очень сдержано ведет боевые действия. Я думаю что как только будет соприкосновение с...

mosquito__2010

Абсолютно всё не по факту, всё не верно и не точно ). Шиза на шизе ).