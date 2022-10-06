Матвиенко назвала условие для прекращения огня на спецоперации

Россия готова остановить военные действия в ходе специальной военной операции на Украине на предложенных Москвой условиях, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Остановить дальнейшие военные действия мы готовы, но на тех условиях, которые предложит Россия», — сказала Матвиенко на саммите в Индонезии.

Матвиенко представляет Россию на проходящем в Индонезии саммите спикеров парламентов стран G20. На нем сенатор предложила украинской парламентской делегации сесть за стол переговоров, отметив, что Россия выступает за мирное урегулирование кризиса.

Она подчеркнула, что Россия неоднократно предлагала переговоры по урегулированию внутриукраинского кризиса, договоренности были практически достигнуты, но Украина «тогда, очевидно находясь под внешним управлением, отказалась от этих договоренностей».

Глава Совфеада уточнила, что предметом переговоров не может быть вхождение в состав РФ четырех новых территорий: «Это исключено, это уже часть нашей России».