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Объявлена дата премьеры российского фильма «Вызов»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Первый канал

Съемки фильма «Вызов» на космодроме «Байконур» завершились, первая космическая кинолента выйдет в прокат 12 апреля 2023 года.

Фильм «Вызов» стал первым художественным проектом, съемки которого проходили на борту МКС. Для съемок специально утраивали масштабный кастинг, чтобы выбрать женщину-актрису, подходящую для полета.

В итоге главная роль досталась актрисе Юлии Пересильд. По сюжету фильма, она — врач-кардиолог, который отправляется на космическую станцию, чтобы спасти космонавта.

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Топ комментариев

Иркут 69

Если нет предмета для разговора, то зачем нужно разговаривать? Всё решит победа на поле боя.

Danilon

Для того, чтобы вместо Арматы, эти танки 60 х годов встретилось с оружием 21 века. Видимо, какой-то странный...

Partizan1996

Вот она мощь второй армии мира.

Denis CENTR

Как и всегда, ничего нового и положительного😩