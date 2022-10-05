Объявлена дата премьеры российского фильма «Вызов»

Съемки фильма «Вызов» на космодроме «Байконур» завершились, первая космическая кинолента выйдет в прокат 12 апреля 2023 года.

Фильм «Вызов» стал первым художественным проектом, съемки которого проходили на борту МКС. Для съемок специально утраивали масштабный кастинг, чтобы выбрать женщину-актрису, подходящую для полета.

В итоге главная роль досталась актрисе Юлии Пересильд. По сюжету фильма, она — врач-кардиолог, который отправляется на космическую станцию, чтобы спасти космонавта.