Комедийный сериал «Нина» стартует на ТНТ

Сериал «Нина» в комедийной форме рассказывает о женщине, которая после развода пытается научиться жить самостоятельно. Премьера проекта состоится в понедельник, 3 октября, на ТНТ.

В центре сюжета женщина Нина. Она живет в частном доме с третьим мужем Костей, который не только воспитывал их общую с Ниной дочку, но и двух ее детей от других браков.

Помимо прочего Костя помогал деньгами бывшим мужьям Нины – горе бизнесмену и сумасшедшему профессору. Но внезапно супруг уходит к любовнице, оставляя Нину наедине с детьми и бывшими мужьями.

Жора Крыжовников выступил сценаристом и продюсером проекта. Главные роли в сериале сыграли Виктория Исакова, Андрей Бурковский, Сергей Лавыгин и Сергей Бурунов, который исполнил роль одного из бывших мужей, профессора.

«Во-первых, мне очень льстит, что Жора Крыжовников писал эту роль под меня. Видимо, он меня очень хорошо знает, как артиста, это приятно очень. Во-вторых, всегда есть какие-то моменты для внутреннего преодоления, потому что образ надо нащупать, понять логику поступков персонажа: где у него болевые точки, как он на что реагирует. Мне кажется, мы все это сделали под четким руководством Жоры, и получился очень интересный человек, немного не от мира сего», — описал персонажа Бурунов.

Сериал «Нина» будет выходить на с понедельника по четверг с 3 октября в 20.00 на ТНТ.