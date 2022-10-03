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Киноновинки оказались неинтересны российским зрителям

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Красная шапочка»

Новые фильмы, вышедшие в прокат на прошлой неделе, не заинтересовали зрителей. В лидерах по кассовым сборам остался отечественный фильм «Красная шапочка».

По итогам уикенда, самую большую кассу собрал семейный фильм «Красная шапочка» — больше 31 миллиона рублей. В фэнтези, снятом по мотивам сказки, задействованы Екатерина Климова, Ирина Розанова, Алексей Барабаш, Алексей Серебрянников, Юрий Чурсин, Таисья Калинина, Данила Якушев.

Вторую строчку лидеров проката заняла еще одна фантастическая лента «Три тысячи лет желаний». Картина собрала 21,8 миллиона рублей, хоть и находится в прокате уже четвертую неделю.

Новый фильм «Эра выживания» стартовал только с третей строчки с кассой в 17 миллионов. По сюжету, человечество находится на грани вымирания. Люди каждый день сражаются за жизнь с природой, которая эволюционировала и превратилась в убийцу. Миссия по спасению человеческого рода возложена на 13-летнюю девочку Веспер.

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